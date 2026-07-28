Messina, si è insediato il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Architetti

Si è insediato ufficialmente il 27 luglio 2026 il nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale della provincia di Messina, organo autonomo di garanzia chiamato a vigilare sulla deontologia e sulla correttezza dell’esercizio professionale per il prossimo quadriennio. Nel corso della prima seduta operativa, alla quale sono intervenuti il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina, arch. Giovanni Lazzari, e il Segretario del CDT uscente, arch. Domenico Francese, si è provveduto alle nomine delle cariche interne.

Alla presidenza dell’organo è stato eletto l’architetto Gabriele Schifilliti

Alla presidenza dell’organo è stato eletto l’architetto Gabriele Schifilliti, mentre il ruolo di segretario è stato affidato all’architetto Manuela D’Andrea. Per la prima volta, il Consiglio si avvale al suo interno anche della figura professionale di un avvocato, l’avv. Luciana Intilisano. Il Consiglio si compone inoltre dei seguenti consiglieri: Rocco Addesi, Alessandra Bombaci, Claudio Crisafulli, Carmelo Ferraù, Marina Girone, Massimo La Spada, Pietro Merlino, Giuseppe Orsi, Rosario Pruiti Ciarello, Giuseppe Russo, Antonino Sidoti e Teresa Vadalà.