Messina, si è insediato il consiglio della 4ª municipalità. Basile: “buon lavoro al presidente Coletta” | FOTO

Si è insediato poco fa il nuovo consiglio della Quarta Municipalità di Messina alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore Massimo Finocchiaro. Con l’avvio del nuovo percorso amministrativo, si apre una fase importante per una delle aree più centrali e strategiche della città, chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nelle politiche urbane e nei processi di sviluppo del territorio. A Renato Coletta, nuovo presidente della Quarta Municipalità, di Sud chiama Nord, sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il mandato possa essere caratterizzato da ascolto, collaborazione e senso di responsabilità, nell’interesse della comunità.

Basile: “la nostra amministrazione continuerà a mettere al centro la qualità dello spazio pubblico”

“La Quarta Municipalità occupa una posizione strategica nel cuore di Messina. È il luogo in cui si incontrano storia, identità, funzioni urbane e nuove prospettive di sviluppo. Per questo continueremo a lavorare con una visione fondata su una programmazione di lungo periodo, orientata alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità, all’accessibilità e all’innovazione. La nostra amministrazione continuerà a mettere al centro la qualità dello spazio pubblico e la capacità di rendere Messina sempre più attrattiva, dinamica e connessa. Buon lavoro al presidente Renato Coletta”, ha affermato il sindaco Federico Basile.