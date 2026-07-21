Messina, sequestrato un autolavaggio privo di autorizzazioni: contestati scarichi illeciti e oltre 5.000 euro di sanzioni

La Polizia Metropolitana di Messina ha sequestrato un autolavaggio ubicato nel territorio del capoluogo peloritano e risultato privo dei prescritti titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività. L’intervento, condotto nell’ambito dei controlli a tutela dell’ambiente, ha consentito di accertare criticità nella gestione dei reflui derivanti dalle operazioni di lavaggio dei veicoli, con particolare riferimento alla presenza di scarichi effettuati in assenza delle necessarie autorizzazioni. Le violazioni riscontrate hanno determinato l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente e la contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.000 euro. L’operazione rientra nel piano di vigilanza ambientale della Polizia Metropolitana finalizzato a verificare il rispetto della disciplina vigente da parte delle attività produttive presenti sul territorio metropolitano e a prevenire condotte potenzialmente lesive delle risorse naturali.

Gli operatori hanno proceduto al sequestro dell’esercizio e degli impianti interessati

Al termine dell’attività ispettiva, gli operatori hanno proceduto al sequestro dell’esercizio e degli impianti interessati. Al titolare sono state contestate le violazioni riscontrate, fatti salvi gli ulteriori adempimenti e le valutazioni di competenza delle autorità preposte. L’attenzione riservata agli autolavaggi deriva dalla particolare natura dei reflui prodotti, che possono contenere detergenti, oli, idrocarburi e altre sostanze potenzialmente inquinanti. La corretta raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque derivanti dai processi di lavaggio costituiscono infatti un elemento essenziale per la tutela delle risorse idriche e dell’ecosistema. L’attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane sull’intero territorio metropolitano attraverso interventi mirati nei confronti delle realtà maggiormente esposte al rischio di illeciti ambientali, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la salvaguardia del patrimonio naturale.

“La tutela dell’ambiente – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – passa attraverso un’azione costante di prevenzione e vigilanza. Il rispetto delle regole è fondamentale per proteggere le risorse naturali e garantire condizioni di correttezza per gli operatori economici che svolgono la propria attività nella legalità. L’impegno della Polizia Metropolitana rappresenta un presidio importante e continuerà a essere sostenuto dall’Amministrazione metropolitana nell’interesse della collettività”.