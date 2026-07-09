Messina, San Marco d’Alunzio accoglie l’11° Meeting Fiat 500 sui Nebrodi

Il fascino senza tempo della Fiat 500 torna protagonista sui Nebrodi. Domenica 26 luglio 2026, nello splendido borgo di San Marco d’Alunzio, in provincia di Messina, si svolgerà l’11° Meeting Fiat 500 sui Nebrodi, appuntamento dedicato a uno dei simboli più amati della storia automobilistica italiana. L’evento richiamerà appassionati, collezionisti ed equipaggi provenienti da tutta la Sicilia e da diverse regioni d’Italia, trasformando il borgo messinese in un punto di incontro per gli amanti della storica utilitaria FIAT. La manifestazione si conferma così un’occasione di valorizzazione non solo motoristica, ma anche culturale e territoriale, capace di unire memoria, passione e identità.

La rarissima Fiat 500 N “Vetro Fisso” del 1957 al centro della manifestazione

Il momento più atteso dell’11° Meeting Fiat 500 sui Nebrodi sarà la presentazione di una rarissima Fiat 500 N “Vetro Fisso” del 1957, appartenente alle primissime vetture prodotte dalla FIAT e recentemente restaurata. Si tratta di un modello di particolare valore storico per gli appassionati della Fiat 500 d’epoca, perché legato alla fase iniziale della produzione di un’automobile destinata a diventare un’icona della mobilità italiana. La presenza della 500 N “Vetro Fisso” rappresenta dunque il cuore dell’edizione 2026, aggiungendo alla manifestazione un elemento di grande interesse per collezionisti e visitatori. Il restauro della vettura contribuisce a rendere ancora più significativa la sua esposizione nel contesto del meeting, offrendo al pubblico la possibilità di ammirare da vicino un esemplare raro e legato alle origini di uno dei modelli più celebri della storia FIAT.