Messina rilancia la Rassegna Cinematografica Internazionale, serrata inaugurale dedicata a Ninni Panzera

Il grande cinema internazionale torna a Messina con la rinascita della Rassegna Cinematografica Internazionale, manifestazione creata nel 1955 e ora riproposta nello stesso spazio in cui ebbe origine. L’appuntamento inaugurale è in programma domenica 26 luglio al Parco Urbano dell’ex Fiera e avrà come ospite il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. La serata di apertura sarà dedicata al compianto Ninni Panzera e segnerà l’avvio di una rassegna rinnovata, costruita attraverso film, incontri e premiazioni. Il ritorno dell’iniziativa assume un significato che va oltre la dimensione cinematografica: il luogo scelto è infatti indicato dall’Amministrazione comunale come uno dei simboli della rinascita urbana di Messina e come uno spazio destinato alla cultura, all’incontro e alla condivisione.

L’annuncio è stato affidato al sindaco Federico Basile, che ha sottolineato il legame tra la nuova manifestazione, la storia della città e il recupero dell’area dell’ex Fiera. Il primo cittadino ha inoltre presentato il ritorno della rassegna come il risultato della volontà di investire negli spazi urbani e di renderli vivi attraverso eventi di qualità.

Giuseppe Tornatore alla serata inaugurale del 26 luglio

La presenza di Giuseppe Tornatore rappresenta il principale elemento di richiamo della serata inaugurale. Il regista premio Oscar parteciperà all’apertura della Rassegna Cinematografica Internazionale, in programma domenica 26 luglio nel Parco Urbano dell’ex Fiera di Messina. L’inaugurazione sarà inoltre dedicata alla memoria di Ninni Panzera, figura ricordata espressamente dal sindaco. Anche in questo caso, il testo non fornisce ulteriori informazioni sul contenuto dell’omaggio, ma chiarisce che la dedica accompagnerà il momento di apertura della nuova edizione.

La Rassegna Cinematografica Internazionale torna dove nacque nel 1955

Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa è il ritorno della rassegna nello stesso luogo in cui venne creata nel 1955. La scelta del Parco Urbano dell’ex Fiera stabilisce quindi un collegamento diretto tra la storia della manifestazione e il suo rilancio contemporaneo. La nuova rassegna conserverà questo legame con le proprie origini, ma sarà proposta con un’impostazione definita “al passo con i tempi”. Il formato annunciato prevede la presenza di film, momenti di incontro e premiazioni, elementi attraverso i quali si intende ricostruire un appuntamento dedicato al cinema e alla partecipazione del pubblico. Il ritorno nello spazio originario non è dunque soltanto una scelta logistica. Nella lettura proposta dal sindaco, il Parco Urbano dell’ex Fiera diventa il punto di incontro tra la memoria culturale di Messina e la nuova funzione assegnata a un’area considerata simbolica per la rinascita della città.

Il Parco Urbano dell’ex Fiera diventa spazio di cultura e condivisione

La Rassegna Cinematografica Internazionale di Messina avrà come scenario un’area che l’Amministrazione descrive come luogo di cultura, incontro e condivisione. Il Parco Urbano dell’ex Fiera viene così associato non soltanto alla riqualificazione fisica di uno spazio cittadino, ma anche alla sua utilizzazione attraverso appuntamenti capaci di coinvolgere residenti e visitatori. La manifestazione cinematografica è presentata come uno degli strumenti attraverso i quali rendere viva l’area. L’obiettivo dichiarato è trasformare il parco in un luogo frequentato e riconoscibile, ospitando iniziative considerate di qualità e rafforzando il rapporto tra gli spazi pubblici e la vita culturale della città.

La dichiarazione integrale del sindaco Federico Basile

Il sindaco di Messina ha annunciato il ritorno della rassegna con una dichiarazione che collega il valore culturale dell’iniziativa alla trasformazione dell’area dell’ex Fiera: “il grande cinema torna a vivere a Messina attraverso la Rassegna Cinematografica Internazionale. Lo fa in un luogo simbolo della rinascita della città: il Parco Urbano dell’ex Fiera, uno spazio che così diventa luogo di cultura, incontro e condivisione. Creata nel 1955, la nuova Rassegna avrà un volto al passo con i tempi, esattamente nello stesso spazio in cui era nata, attraverso film, incontri e premiazioni. La serata inaugurale, dedicata al compianto Ninni Panzera, è in programma domenica 26 luglio e vedrà la presenza del premio Oscar Giuseppe Tornatore. Questa manifestazione è il segno concreto di una città che ha scelto di investire nei propri spazi e di farli vivere attraverso eventi di qualità. Il cinema torna a casa. E Messina continua a essere protagonista della scena internazionale”.