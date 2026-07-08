Messina, riapre il Ponte Rocche: ripristinato il doppio senso sulla provinciale 136

La viabilità sulla strada provinciale 136 torna alla normalità: la Città Metropolitana di Messina ha concluso gli interventi di somma urgenza sul Ponte Rocche, al km 0+900, ripristinando il doppio senso di marcia lungo un collegamento strategico per il territorio di San Piero Patti. Gli interventi, finanziati con 288.100 euro di fondi emergenziali statali, si sono resi necessari a seguito dei gravi danni provocati dal ciclone Harry e dal nubifragio che hanno colpito il territorio il 19 e 20 gennaio 2026. L’eccezionale evento meteorologico aveva compromesso le fondazioni delle pile e la stabilità della sede stradale, rendendo indispensabile l’istituzione del senso unico alternato per garantire la sicurezza della circolazione.

La Città Metropolitana di Messina ha avviato le verifiche tecniche e definito le priorità d’intervento

Subito dopo il maltempo, la Città Metropolitana di Messina ha avviato le verifiche tecniche e definito le priorità d’intervento. Gli accertamenti hanno evidenziato un quadro di particolare complessità, caratterizzato da danni strutturali al ponte, criticità nei punti di collegamento tra le diverse parti dell’impalcato e problemi alle rampe di accesso.

Le opere hanno interessato il consolidamento idraulico delle fondazioni delle pile, il ripristino della sede stradale e la sistemazione delle rampe di accesso. Il completamento degli interventi ha consentito di ripristinare il doppio senso di circolazione, garantendo la piena sicurezza dell’infrastruttura e la regolare fruibilità del collegamento.

“La riapertura del Ponte Rocche rappresenta un risultato importante per il territorio – afferma il sindaco metropolitano Federico Basile –. I danni provocati dal ciclone Harry avevano compromesso un’infrastruttura fondamentale per la mobilità di San Piero Patti. Abbiamo risposto con tempestività, realizzando un intervento rapido ed efficace e restituendo ai cittadini un’opera sicura e pienamente funzionale. La conclusione dei lavori conferma l’impegno della Città Metropolitana nel garantire la sicurezza della rete viaria e l’efficienza dei collegamenti a servizio delle comunità del territorio”.