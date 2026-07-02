Messina, rafforzata la collaborazione con il Ministero della Cultura: focus sull’Archivio di Stato ed Ecce Homo

“Nel corso dell’odierno incontro con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli abbiamo ulteriormente rafforzato un percorso di collaborazione istituzionale che sta già producendo risultati concreti per Messina”, così il sindaco di Messina, Federico Basile. “In questo quadro, ho voluto ribadire, durante il confronto con il Ministro, cui hanno partecipato anche l’assessore regionale Elvira Amata e il vicesindaco Laura Castelli, due priorità strategiche che il Comune di Messina ha assunto come impegno politico e amministrativo. La prima riguarda l’Ecce Homo di Antonello da Messina, per il quale esiste già una calendarizzazione del percorso espositivo nazionale che prevede anche la tappa a Messina. Ho richiesto e sostenuto con determinazione che la città natale dell’artista sia parte centrale di questo itinerario, perché Messina non è una destinazione qualsiasi, ma il luogo identitario da cui l’opera e la figura di Antonello traggono origine e significato”, evidenzia Basile.

“La seconda riguarda l’Archivio di Stato di Messina, per il quale è stato confermato un impegno costante da parte del Ministero nel seguire l’iter. È in corso un lavoro condiviso e continuo per l’individuazione di un luogo adeguato che possa ospitare l’Archivio, restituendogli finalmente una sede all’altezza del suo valore storico e istituzionale. Si tratta di una priorità su cui l’attenzione resta alta e costante. Due linee di lavoro distinte ma coerenti, che segnano una direzione chiara: rafforzare il ruolo di Messina nel sistema culturale nazionale, attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e la tutela della memoria istituzionale. Un metodo fondato sulla continuità del confronto e sulla capacità di trasformare gli impegni in risultati concreti per la città”, conclude il sindaco Basile.