Messina, presentata la lista della Lega per l’elezione del consiglio metropolitano | NOMI

La Lega sarà presente con una lista alle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Messina. Il voto di secondo livello è previsto il 27 luglio prossimo. Stamani la lista è stata presentata dal coordinatore provinciale della Lega Davide Paratore e del consigliere comunale di Messina Amalia Centofanti. Tra sindaci e consiglieri comunali, gli aventi diritto al voto saranno 1271 all’interno dei 108 comuni dell’area della città metropolitana di Messina.
Tutti i candidati della Lega
- Martina Ambruno, consigliere di Antillo
- Andrea Arria, consigliere e assessore Scaletta
- Antonella Bartolotta, presidente del consiglio Gallodoro
- Letizia Bonanno, consigliere Villafranca Tirrena
- Cristina Brancato, consigliere Antillo
- Antonino Chillemi, consigliere e assessore Roccafiorita
- Agata Di Blasi, consigliere e vice sindaco Alì Terme
- Giovanna Novelli, vice presidente consiglio Antillo
- Giuseppe Ordile, consigliere Torregrotta
- Cosimo Oteri, consigliere Messina
- Mattia Pinto, consigliere Antillo
- Giuseppe Reitano, consigliere Acquedolci
- Felice Scafidi, consigliere Capo d’Orlando
- Vincenzo Tornatore, consigliere Mongiuffi Melia.
“L’occasione dell’elezione del consiglio metropolitano di Messina – affermano Davide Paratore e Amalia Centofanti – tramite il voto ponderato, ci consentirà di affermare la forza della Lega in provincia, dove contiamo tantissimi amministratori locali. Un partito in crescita come il nostro – proseguono – aumenta in ogni occasione la sua presenza nelle istituzioni”.