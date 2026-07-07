Messina, presentata la lista della Lega per l’elezione del consiglio metropolitano | NOMI

Messina, la Lega sarà presente con una lista alle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano

centofanti e paratore Lega

La Lega sarà presente con una lista alle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Messina. Il voto di secondo livello è previsto il 27 luglio prossimo. Stamani la lista è stata presentata dal coordinatore provinciale della Lega Davide Paratore e del consigliere comunale di Messina Amalia Centofanti. Tra sindaci e consiglieri comunali, gli aventi diritto al voto saranno 1271 all’interno dei 108 comuni dell’area della città metropolitana di Messina.

Tutti i candidati della Lega

  • Martina Ambruno, consigliere di Antillo
  • Andrea Arria, consigliere e assessore Scaletta
  • Antonella Bartolotta, presidente del consiglio Gallodoro
  • Letizia Bonanno, consigliere Villafranca Tirrena
  • Cristina Brancato, consigliere Antillo
  • Antonino Chillemi, consigliere e assessore Roccafiorita
  • Agata Di Blasi, consigliere e vice sindaco Alì Terme
  • Giovanna Novelli, vice presidente consiglio Antillo
  • Giuseppe Ordile, consigliere Torregrotta
  • Cosimo Oteri, consigliere Messina
  • Mattia Pinto, consigliere Antillo
  • Giuseppe Reitano, consigliere Acquedolci
  • Felice Scafidi, consigliere Capo d’Orlando
  • Vincenzo Tornatore, consigliere Mongiuffi Melia.

“L’occasione dell’elezione del consiglio metropolitano di Messina – affermano Davide Paratore e Amalia Centofantitramite il voto ponderato, ci consentirà di affermare la forza della Lega in provincia, dove contiamo tantissimi amministratori locali. Un partito in crescita come il nostro – proseguono – aumenta in ogni occasione la sua presenza nelle istituzioni”.

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