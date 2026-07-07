Messina, presentata la lista della Lega per l’elezione del consiglio metropolitano | NOMI

La Lega sarà presente con una lista alle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Messina. Il voto di secondo livello è previsto il 27 luglio prossimo. Stamani la lista è stata presentata dal coordinatore provinciale della Lega Davide Paratore e del consigliere comunale di Messina Amalia Centofanti. Tra sindaci e consiglieri comunali, gli aventi diritto al voto saranno 1271 all’interno dei 108 comuni dell’area della città metropolitana di Messina.

Tutti i candidati della Lega

Martina Ambruno, consigliere di Antillo

Andrea Arria, consigliere e assessore Scaletta

Antonella Bartolotta, presidente del consiglio Gallodoro

Letizia Bonanno, consigliere Villafranca Tirrena

Cristina Brancato, consigliere Antillo

Antonino Chillemi, consigliere e assessore Roccafiorita

Agata Di Blasi, consigliere e vice sindaco Alì Terme

Giovanna Novelli, vice presidente consiglio Antillo

Giuseppe Ordile, consigliere Torregrotta

Cosimo Oteri, consigliere Messina

Mattia Pinto, consigliere Antillo

Giuseppe Reitano, consigliere Acquedolci

Felice Scafidi, consigliere Capo d’Orlando

Vincenzo Tornatore, consigliere Mongiuffi Melia.

“L’occasione dell’elezione del consiglio metropolitano di Messina – affermano Davide Paratore e Amalia Centofanti – tramite il voto ponderato, ci consentirà di affermare la forza della Lega in provincia, dove contiamo tantissimi amministratori locali. Un partito in crescita come il nostro – proseguono – aumenta in ogni occasione la sua presenza nelle istituzioni”.