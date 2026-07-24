Messina presenta il Gemello Digitale Urbano, una riproduzione tridimensionale dell’intero territorio comunale

È il Gemello Digitale Urbano di Messina, al centro dell’incontro “Messina e la Consulta Smart City Roma: innovazione urbana a confronto”, in programma lunedì 27 luglio 2026, alle ore 12, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Ad aprire i lavori sarà il sindaco Federico Basile, che introdurrà la visione dell’Amministrazione sul percorso di trasformazione digitale della città e sul ruolo del Gemello Digitale Urbano nella programmazione pubblica e nella gestione del territorio. Interverranno Leandro Aglieri, presidente della Consulta Roma Smart City Lab; Maurizio Mondello, Responsabile per la Transizione Digitale, che illustrerà i primi risultati e la demo live del Gemello Digitale Urbano; e il professore Massimo Villari, dell’Università degli Studi di Messina, che approfondirà il ruolo delle tecnologie cloud, edge e IoT nell’architettura della piattaforma. Le conclusioni saranno affidate al vicesindaco Laura Castelli.

Nel corso dell’appuntamento saranno presentati i primi risultati e una demo live della piattaforma

Nel corso dell’appuntamento saranno presentati i primi risultati e una demo live della piattaforma, finanziata nell’ambito del PN Metro Plus 2021–2027. Il Gemello Digitale Urbano rappresenta uno degli interventi strategici attraverso cui il Comune di Messina sta consolidando un modello di governo fondato sull’integrazione dei dati, sulla capacità di previsione e sull’impiego dell’intelligenza artificiale a supporto delle decisioni pubbliche. Un progetto che rafforza il posizionamento di Messina tra le città digitalmente più avanzate d’Italia e porta a sintesi un percorso di innovazione costruito negli anni. La piattaforma riprodurrà in 3D i 214 chilometri quadrati del territorio comunale e sarà alimentata da un data lake capace di normalizzare e unificare le informazioni provenienti da oltre 40 mila sensori distribuiti in città.

Grazie a modelli di calcolo validati scientificamente in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e a un’architettura basata sull’intelligenza artificiale, il sistema sarà in grado di elaborare simulazioni predittive con un orizzonte temporale compreso tra 24 e 72 ore. Allagamenti, mareggiate, mobilità, qualità dell’aria ed energia sono gli ambiti sui quali si concentreranno le capacità di analisi della piattaforma. L’obiettivo è passare dal monitoraggio dei fenomeni urbani alla previsione degli scenari, fornendo all’Amministrazione strumenti utili per anticipare le criticità e orientare le decisioni.

Il progetto mette a sistema il patrimonio tecnologico sviluppato negli anni dal Comune di Messina

Il progetto mette a sistema il patrimonio tecnologico sviluppato negli anni dal Comune di Messina, valorizzando le logiche di monitoraggio territoriale e interoperabilità della piattaforma MESM@RT e le capacità di analisi sperimentate con ME@GIS, anche attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale per il riconoscimento video e il conteggio dei flussi di persone e veicoli. Grazie a un’architettura di intelligenza artificiale multi-agente, gli operatori della Protezione civile, dei Lavori pubblici, della Polizia municipale e degli altri settori comunali potranno interrogare il sistema in linguaggio naturale e ricevere report e allerte a supporto delle attività di pianificazione e intervento. Il progetto prevede inoltre una dashboard pubblica interattiva, pensata per rendere accessibili ai cittadini dati e informazioni sulla città e rafforzare trasparenza e partecipazione.

L’obiettivo dell’incontro è favorire il confronto tra l’esperienza maturata da Messina e quella della Consulta Roma Smart City Lab, promuovendo una riflessione sul ruolo dei dati e dell’intelligenza artificiale nella costruzione di città più sicure, efficienti, trasparenti e sostenibili.