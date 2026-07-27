Messina presenta il Gemello Digitale Urbano: dati da oltre 40 mila sensori per prevedere allagamenti, mareggiate e traffico | VIDEO

Messina compie un nuovo passo nel percorso di innovazione della Pubblica Amministrazione con la presentazione del Gemello Digitale Urbano, una piattaforma capace di riprodurre digitalmente in tre dimensioni l’intero territorio comunale. Il sistema è stato presentato nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca dal sindaco Federico Basile, che ha descritto il progetto come uno strumento concreto per migliorare la capacità dell’amministrazione di leggere i dati, valutare le criticità e assumere decisioni più efficaci. L’elemento più rilevante per i cittadini riguarda la possibilità di utilizzare le informazioni raccolte da oltre 40 mila sensori per elaborare simulazioni e prevedere scenari fino a 72 ore. La piattaforma potrà quindi offrire una rappresentazione aggiornata di diversi fenomeni urbani, dagli allagamenti alle mareggiate, passando per la mobilità, la qualità dell’aria e i consumi energetici.

Una riproduzione digitale in 3D dell’intero territorio comunale

Il Gemello Digitale di Messina consiste in una riproduzione virtuale tridimensionale dell’intero territorio comunale. Non si tratta soltanto di una rappresentazione grafica della città, ma di un sistema alimentato da una grande quantità di informazioni provenienti dal territorio. Il modello digitale permette di integrare dati differenti all’interno di un’unica piattaforma, creando una corrispondenza tra la città reale e la sua rappresentazione virtuale. Attraverso questo sistema, l’amministrazione potrà osservare i fenomeni urbani in modo coordinato, evitando che le informazioni restino separate all’interno di singoli settori. La possibilità di riunire dati relativi ad ambiente, mobilità, energia e sicurezza territoriale consente di costruire una lettura più ampia del funzionamento della città.

Basile: “Messina compie un nuovo passo nel futuro”

Nel presentare il sistema, il sindaco Federico Basile ha sottolineato il valore del progetto per il futuro della Pubblica Amministrazione e per la capacità della città di trasformare l’innovazione in uno strumento concreto di governo: “Messina compie un nuovo passo nel futuro della Pubblica Amministrazione. Al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca abbiamo presentato il Gemello Digitale Urbano, un sistema innovativo che porta la nostra città tra le poche realtà italiane dotate di una piattaforma di questo livello. Una riproduzione digitale in 3D dell’intero territorio comunale, alimentata dai dati di oltre 40 mila sensori capace di integrare informazioni, elaborare simulazioni e prevedere scenari fino a 72 ore. Allagamenti, mareggiate, mobilità, qualità dell’aria, consumi energetici: la città del futuro è quella che sa leggere i dati e anticipare i problemi. La tecnologia non è un fine, ma uno strumento concreto per amministrare meglio, prendere decisioni più efficaci e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Messina oggi non guarda soltanto all’innovazione: la realizza e la mette al servizio della comunità diventando una città che trasforma l’innovazione in una scelta concreta di governo”.