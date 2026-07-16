Messina, perdita di gas in via Paolo La Badessa: vigili del fuoco e tecnici al lavoro per mettere in sicurezza la zona

Caos a Messina, in via Paolo La Badessa, dove una possibile perdita di gas ha fatto scattare l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei tecnici della società incaricata della gestione della rete di distribuzione. L’allarme è nato dopo la segnalazione della presenza di gas proveniente da alcuni tombini lungo la strada. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Messina, impegnate nelle operazioni di controllo e monitoraggio dell’area.

Accertamenti ancora in corso sulla perdita di gas a Messina

Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle cause precise della dispersione né sull’eventuale entità della perdita. Le verifiche continueranno fino alla completa individuazione del problema e alla definitiva messa in sicurezza della zona di via Paolo La Badessa a Messina. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti al termine delle operazioni tecniche e degli accertamenti condotti dai vigili del fuoco e dal personale della rete di distribuzione.