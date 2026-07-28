Messina, pedina l’ex compagna in auto: 25enne arrestato per atti persecutori

Nei giorni scorsi, a Villafranca Tirrena (Messina), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza un 25enne, ritenuto responsabile di “atti persecutori” ai danni della sua ex compagna. L’intervento è scattato mentre la vittima, dopo essersi accorta che il giovane la stava seguendo in auto, ha proseguito la propria marcia in direzione della Stazione Carabinieri, con l’intento di chiedere aiuto. Nella circostanza, è stata provvidenziale la presenza lungo il tragitto di un Carabiniere donna in uniforme che – mentre rientrava a casa al termine del servizio prestato presso un’altra Stazione, ove è effettiva – è stata notata dalla malcapitata, che ha rappresentato la situazione ed è stata subito accompagnata in caserma per chiarire cosa stesse succedendo.

A quel punto, gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri sulla base delle dichiarazioni fornite dalla donna hanno consentito ai militari di ricostruire una grave situazione pregressa di vessazioni psicologiche, percosse e lesioni subite in passato e mai denunciate, a cui si aggiungevano numerosi messaggi minatori ricevuti dalla vittima. Gli elementi così acquisiti hanno quindi permesso agli operanti di procedere all’arresto dell’uomo, ristretto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. “Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”.