Messina, parcheggi in via Cile: Gioveni chiede correttivi per i residenti con la riapertura della spiaggia del Ringo

“La rinnovata e attrezzata spiaggia del Ringo è certamente adesso un luogo recuperato sul nostro litorale, ma occorre adesso trovare delle soluzioni per i residenti di via Cile e dintorni, alle prese con l’assoluta mancanza di parcheggi”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, richiama l’attenzione dell’Amministrazione Basile sulla necessità “di trovare dei correttivi logistici e viari per i residenti degli stabili adiacenti a monte del lungomare del Ringo in quanto, essendo di vecchia costruzione, sono totalmente sprovvisti di posti auto”. “Già in tempi normali (quindi in inverno) – spiega Gioveni che ha raccolto le legittime lamentele soprattutto dei residenti di via Cile – è forse più facile vincere al Superenalotto che trovare un parcheggio libero nei pressi delle proprie abitazioni, figuriamoci in questo periodo estivo in cui adesso, anche con la bella novità della fruibilità della spiaggia del Ringo, i nuovi frequentatori utilizzano evidentemente le vie limitrofe per parcheggiare”.

“Durante lo scorso mandato – prosegue il consigliere – avevo già rappresentato la questione con una delegazione di residenti all’ex vicesindaco e assessore alla mobilità urbana Mondello, il quale si era reso conto delle loro difficoltà assumendo un impegno a trovare delle soluzioni. Le proposte correttive per arginare il problema potrebbero essere diverse – insiste l’esponente di FdI- fra queste, per esempio, potrebbe essere valutata l’istituzione di parcheggi orari o anche a pagamento solo su un lato della carreggiata di via Cile, naturalmente fornendo ai residenti apposito pass”. “Questa sarà sicuramente una questione da affrontare non solo per l’estate con il neo assessore alla mobilità Caminiti – conclude Gioveni – perché è pacifico il fatto che i residenti di via Cile e dintorni le proprie auto non se li possono certamente inghiottire”.