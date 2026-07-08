Messina, ordinanza del sindaco Basile per proteggere animali d’affezione ed equidi

Messina: il sindaco Basile ha firmato una nuova ordinanza sindacale per rafforzare la tutela degli animali durante il periodo estivo e, in particolare, nelle giornate caratterizzate da caldo intenso e temperature elevate

cane e gatto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha firmato una nuova ordinanza sindacale per rafforzare la tutela degli animali durante il periodo estivo e, in particolare, nelle giornate caratterizzate da caldo intenso e temperature elevate. Il provvedimento, valido fino al 30 settembre, introduce misure specifiche a tutela sia degli animali d’affezione, come cani e gatti, sia degli equidi impiegati in attività di trasporto, ludiche e sportive. L’obiettivo è prevenire situazioni di sofferenza e rischio per gli animali, maggiormente esposti agli effetti delle ondate di calore. “Proteggere gli animali significa prenderci cura della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. In questi giorni di caldo intenso abbiamo il dovere di prestare ancora più attenzione a chi non può difendersi dalle alte temperature. Gli animali sono parte della nostra comunità e nei periodi di maggiore caldo dobbiamo garantire loro attenzione, cura e rispetto”.

L’ordinanza prevede il divieto, nelle fasce orarie più calde della giornata, di lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili o aree esterne senza adeguata copertura ombreggiante, esposti direttamente o indirettamente ai raggi del sole, in luoghi poco ventilati o privi di acqua fresca sempre disponibile. Vietato inoltre lasciare animali all’interno di auto in sosta, anche per pochi minuti.

Particolare attenzione è rivolta anche agli equidi impegnati in attività di trasporto

Particolare attenzione è rivolta anche agli equidi impegnati in attività di trasporto, ludiche e sportive, per i quali l’amministrazione comunale richiama la necessità di adottare comportamenti responsabili e misure adeguate a evitare stress termico e condizioni di pericolo. “Chiedo a tutti i cittadini collaborazione e senso di responsabilità – ha aggiunto Basile –. Anche un piccolo gesto può evitare situazioni di sofferenza e contribuire a rendere Messina una città sempre più attenta al benessere degli animali”.

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