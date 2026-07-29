Messina, oggi Consiglio comunale sull’assestamento generale del Bilancio 2026-2028

Il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi oggi, 29 luglio 2026, alle ore 17, nell’aula consiliare di Palazzo Zanca. Al centro della seduta vi sarà l’esame della proposta di delibera numero 132 del 20 luglio 2026, riguardante la variazione di assestamento generale del Bilancio 2026-2028. Il provvedimento finanziario sarà sottoposto all’esame dei consiglieri comunali. La seduta rappresenta un passaggio amministrativo rilevante per la programmazione economico-finanziaria del Comune di Messina.