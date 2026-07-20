Messina nella morsa degli incendi: Vigili del fuoco impegnati su 30 fronti | VIDEO

Anche nella data di oggi la giornata è particolarmente complessa per il Comando dei Vigili del fuoco di Messina, impegnato senza sosta a fronteggiare una vasta ondata di roghi di vegetazione e di interfaccia che sta interessando l’intero territorio provinciale. Dalle ore 8:00 di questa mattina sono 30 gli interventi già conclusi o in corso su tutto il comprensorio messinese, con ulteriori 5 interventi attualmente da espletare. Le squadre operative sono impegnate contemporaneamente su più fronti per arginare le fiamme e proteggere le aree abitate. Tra le zone maggiormente colpite figurano i territori comunali e le frazioni di: Milazzo Gioiosa Marea Camaro (Messina) Graniti Roccalumera Trappitello Mirto Gaggi Motta Camastra Montalbano Elicona Francavilla di Sicilia Barcellona Pozzo di Gotto / Castroreale Motta d’Affermo.

Il dispositivo di soccorso provinciale è attivamente impegnato fuori provincia

Il dispositivo di soccorso provinciale è inoltre attivamente impegnato fuori provincia: 2 squadre dei Vigili del fuoco di Messina sono partite per prestare supporto al Comando di Palermo, per lo spegnimento del grave incendio boschivo e di interfaccia registrato a Castronovo di Sicilia (PA). Oltre ai numerosi roghi di vegetazione, la sala operativa ha gestito interventi specifici per incendi di autovettura, registrati rispettivamente in zona Boccetta (Messina) e a Barcellona Pozzo di Gotto. Alla luce dell’elevato carico operativo e delle criticità meteo-climatiche, il dispositivo di soccorso é stato potenziato con ulteriori risorse, garantendo così la massima presenza di personale e automezzi sul territorio per la salvaguardia della pubblica incolumità.