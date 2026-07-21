Messina nella morsa degli incendi: 35 interventi dei Vigili del fuoco in un solo giorno | FOTO e VIDEO

È stata un’altra giornata di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del Comando di Messina, impegnati su tutto il comprensorio nel contrasto agli incendi boschivi. Nella giornata di oggi, 21 luglio 2026, sono stati complessivamente 35 gli interventi espletati a partire dalle 8 del mattino. Un numero particolarmente significativo, che restituisce la dimensione dell’impegno operativo sostenuto dalle squadre sul territorio messinese. Al momento della diffusione del comunicato, alcuni interventi risultavano ancora in corso d’opera, a conferma di una situazione che continuava a richiedere la presenza e l’azione dei soccorritori.

Pagliara, Larderia e Milazzo tra le aree più colpite

Gli interventi hanno interessato diverse zone del territorio provinciale. Tra le località maggiormente colpite dagli incendi nella giornata di oggi figurano Pagliara, Larderia e Milazzo. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state chiamate a operare nei diversi scenari interessati dalle fiamme, nell’ambito dell’attività di contrasto agli incendi boschivi portata avanti dal Comando di Messina su tutto il comprensorio. La distribuzione degli interventi in più località ha reso necessario un impegno diffuso, con il personale impegnato contemporaneamente in differenti aree del territorio.

Due squadre da Messina inviate in supporto a Caltanissetta

Nonostante il consistente numero di interventi affrontati nel Messinese, il Comando ha fornito supporto anche fuori provincia. Due squadre dei Vigili del fuoco di Messina sono state infatti inviate al Comando di Caltanissetta, per contribuire alle operazioni in corso nel territorio nisseno. L’invio delle due squadre conferma la collaborazione operativa tra i diversi Comandi provinciali in una giornata caratterizzata da numerosi incendi e da un intenso impiego delle risorse disponibili.