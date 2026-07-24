Messina, nella Cattedrale di Patti verrà esposto il piviale cinquecentesco

Oggi, alle ore 19,30, nella Basilica Cattedrale di Patti, per la prima volta verrà presentato ed esposto al pubblico il rinomato piviale cinquecentesco restaurato recentemente grazie ad un contributo economico della Confartigianato – ANCOS. Secondo la tradizione, il pregiato e ricco paramento istoriato fu donato dal sovrano spagnolo al vescovo di Patti Sebastian e da questi indossato al Concilio di Trento. Lo stemma presente nel piviale è però di monsignor Mauriño che fu vescovo di Patti dal 1568 al 1578 ossia a concilio concluso (1545-1563).

Questo aspetto, quindi, apre una questione storiografica sul manufatto che sarebbe incompatibile con la datazione tradizionale, a meno che l’impulso arrecato dal recente restauro non riapra il dibattito e consenta di risolvere questa vexata questio.