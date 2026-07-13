Messina, navette Atm per il concerto di Zucchero allo stadio “Franco Scoglio”

Domani, martedì 14 luglio, Zucchero Fornaciari torna a Messina con il suo tour negli stadi. In occasione del concerto, ATM attiverà un piano straordinario per agevolare i collegamenti con l’impianto sportivo comunale. L’Azienda Trasporti predisporrà infatti un servizio speciale, con autobus dedicati che dal viale della Libertà (di fronte agli sbarchi della Caronte&Tourist) raggiungeranno lo stadio San Filippo. Il piano straordinario prevede anche l’attivazione di bus navette, che faranno la spola dalla Stazione Centrale e dallo Zir verso via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo stadio. Il servizio navetta sarà a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 10 del mattino e fino alle 21, orario di inizio del concerto. Il servizio riprenderà alla fine dell’evento e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico.

Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro

Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare nei seguenti modi: tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito presso statua di Padre Pio). Il personale Atm addetto alla vendita dei biglietti sarà inoltre presente all’uscita degli Imbarcaderi e nei pressi della Stazione Centrale e allo Zir.