Messina, mozione della Lega in Consiglio comunale per chiedere la grazia a Mario Roggero

Mozione della Lega in Consiglio comunale a Messina per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in Cassazione per i fatti verificatisi presso il proprio esercizio commerciale, nel corso di una rapina che ha profondamente segnato la sua vita personale e professionale. I consiglieri Cosimo Oteri ed Amalia Centofanti ribadiscono come “l’articolo 87 della Costituzione attribuisca esclusivamente al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia, quale atto individuale di clemenza esercitato secondo la procedura prevista dalla legge”.

“Chiediamo al Consiglio comunale – affermano Oteri e Centofanti – di esprimere un indirizzo politico e formulare un appello istituzionale al Capo dello Stato, nell’ambito delle sue prerogative e secondo le procedure previste dalla legge, per valutare la possibilità di concedere la grazia a Mario Roggero. Riteniamo fondamentale – aggiungono – sostenere chi vive del proprio lavoro e chiede una maggiore tutela per commercianti, artigiani ed esercenti che quotidianamente operano in contesti esposti al rischio della criminalità. La richiesta di grazia non costituisce una contestazione della sentenza definitiva né un giudizio sull’operato della magistratura, ma un invito a valutare, nell’ambito di un istituto previsto dalla Costituzione, gli aspetti umani, personali e sociali della vicenda”.