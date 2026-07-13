Messina, Mirko Cantello eletto presidente della Seconda Commissione Bilancio

Il consigliere comunale Mirko Cantello, eletto nella lista “Federico per Messina”, è stato nominato presidente della Seconda Commissione consiliare Bilancio di Palazzo Zanca. La commissione rappresenta uno degli organismi centrali nell’attività del Consiglio comunale, perché sarà chiamata a occuparsi delle questioni legate al Bilancio e agli aspetti economico-finanziari dell’amministrazione. Accanto al nuovo presidente sono state elette vicepresidenti Valentina Capone, rappresentante della lista “Basile sindaco”, e Amalia Centofanti, esponente della Lega.

Il ruolo della Seconda Commissione Bilancio di Messina

La Commissione Bilancio è chiamata a occuparsi delle materie economiche e finanziarie che riguardano il Comune di Messina. L’organismo rappresenta il luogo nel quale vengono approfonditi gli atti e i provvedimenti relativi alla programmazione delle risorse dell’ente, prima del successivo confronto nelle sedi consiliari competenti. Il lavoro della commissione avrà quindi un peso significativo nell’attività amministrativa, considerato che le scelte di bilancio incidono direttamente sulla capacità del Comune di finanziare servizi, interventi e politiche pubbliche. L’elezione del presidente e delle due vicepresidenti consente ora alla commissione di definire il proprio assetto e avviare pienamente i lavori.