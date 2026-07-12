Messina, lavori urgenti sulla rete idrica: stop all’acqua per quattro ore | INFO, DATA, DETTAGLI

Messina si prepara a una nuova interruzione programmata del servizio idrico. AMAM ha infatti disposto per la giornata di lunedì 13 luglio un intervento urgente di manutenzione sulla rete idrica cittadina, necessario dopo l’individuazione di una significativa perdita d’acqua e di ulteriori criticità lungo la principale condotta che alimenta i serbatoi della zona nord di Messina. L’intervento interesserà una linea di distribuzione strategica per l’approvvigionamento idrico e comporterà una temporanea sospensione dell’erogazione, programmata per permettere ai tecnici di operare in sicurezza e completare le attività di riparazione nel minor tempo possibile.

Tre punti di intervento sulla condotta per accelerare le riparazioni

Per ridurre la durata dei disagi per i cittadini, AMAM ha organizzato un piano operativo che prevede l’intervento contemporaneo dei tecnici in tre diversi punti della condotta interessata dai problemi. La scelta di lavorare su più fronti permetterà di affrontare simultaneamente le diverse criticità individuate lungo la linea di distribuzione, con l’obiettivo di rendere più efficiente il ripristino del servizio e limitare l’impatto sulla normale erogazione dell’acqua nelle aree coinvolte.

Acqua sospesa a Messina dalle 12 alle 16 di lunedì 13 luglio

Per consentire lo svolgimento dei lavori sulla rete idrica, sarà necessario interrompere temporaneamente la fornitura d’acqua dalle ore 12 alle ore 16 lungo l’intera linea interessata dall’intervento. Una volta conclusa la riparazione, la distribuzione idrica riprenderà regolarmente. Secondo quanto comunicato da AMAM, il tempo complessivo di erogazione previsto dal calendario ordinario resterà invariato, ma gli orari subiranno uno slittamento di circa quattro ore rispetto alla programmazione abituale.

Le zone della zona nord di Messina interessate dalla sospensione idrica

La sospensione programmata riguarderà diverse località della zona nord di Messina servite dalla condotta oggetto dei lavori. Le aree coinvolte saranno Curcuraci, Marotta, Faro Superiore, Salita Fosse, Pace, Sant’Agata, Torre Faro, Ganzirri e Mortelle.

L’appello di AMAM ai cittadini prima dello stop all’acqua

In vista dei lavori, l’azienda ha rivolto un invito ai cittadini delle aree coinvolte affinché venga utilizzata con attenzione la risorsa idrica nelle ore precedenti all’interruzione. AMAM ha inoltre ricordato “l’importanza di seguire i propri canali ufficiali di comunicazione per eventuali aggiornamenti sull’andamento dell’intervento e sulle tempistiche di conclusione delle operazioni. I tecnici saranno impegnati a contenere al minimo i tempi necessari per completare le riparazioni. In caso di necessità, l’azienda ha inoltre assicurato la disponibilità a predisporre eventuali forme di approvvigionamento idrico sostitutivo durante la sospensione del servizio”.

Numero assistenza AMAM attivo 24 ore su 24

Per informazioni, segnalazioni o richieste di supporto relative alla sospensione idrica a Messina, i cittadini possono contattare il servizio clienti AMAM al numero 090 3687711. Il servizio di assistenza resta operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, per fornire indicazioni e raccogliere eventuali segnalazioni durante lo svolgimento dei lavori sulla rete.