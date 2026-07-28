Messina: lavori sulla rete idrica della zona nord, autobotti potenziate

In conseguenza di quanto già comunicato in data 10 e 16 luglio scorsi e al fine di tutelare la risorsa idrica ed efficientare l’erogazione, oggi martedì 28 luglio saranno eseguiti lavori di adeguamento del collettore di 300 mm di diametro, che corre lungo la Strada Panoramica, di adduzione principale ai serbatoi della zona nord e di alcuni villaggi collinari. L’intervento, concordato con l’amministrazione comunale, verrà effettuato alla fine delle ore di distribuzione idrica https://www.amam.it/portale-utenti/orari-distribuzione/ e vedrà il supporto dell’intero gruppo pubblico locale, per sopperire la carenza infrastrutturale atavica della rete nella zona nord della città e nei villaggi.

La durata dell’intervento è stimata in circa 90 minuti

La durata dell’intervento è stimata in circa 90 minuti. La tipologia è affine a quelli già effettuati da AMAM lo scorso 10 luglio, nell’ambito del piano di monitoraggio e adeguamento dell’asse di adduzione collocato lungo la Strada Panoramica. Seguiranno ulteriori monitoraggi e lavori, mirati a colmare il deficit infrastrutturale che penalizza l’erogazione dell’acqua attraverso la rete in un’area che, soprattutto nel periodo estivo, fa registrare aumenti esponenziali di presenze.

E’ quanto i vertici di AMAM e il Sindaco di Messina hanno appena deciso, ad esito di un articolato tavolo tecnico nel corso del quale, oltre ai dettagli sulle problematiche riscontrate nell’ambito del monitoraggio compiuto sin qui dalla società controllata da Palazzo Zanca e alle tipologie di lavori e ai tempi di esecuzione dell’intervento odierno, sono state affrontate tutte le possibilità di potenziamento delle misure a supporto della popolazione e soprattutto del servizio di Pronto intervento, che vedrà l’immissione di personale idoneo alla guida di tutte le autobotti in forza al gestore del servizio idrico integrato, attraverso la messa in disponibilità di autisti da parte delle società del gruppo pubblico locale guidato dal Comune di Messina.

“Abbiamo chiaro il deficit infrastrutturale che penalizza il sistema idrico nella zona nord cittadina – affermano i vertici di AMAM – e per questo agiamo sinergicamente sia in prospettiva, con un parco progetti che mira al massimo efficientamento di reti e impianti, sia garantendo intanto l’immediata operatività tecnica sulle reti esistenti, il supporto agli utenti per l’approvvigionamento sostitutivo con le autobotti e la diffusione dei punti di distribuzione idrica h24 disponibili ai cittadini sull’intero territorio”

I tecnici lavoreranno per ridurre al minimo anche oggi i tempi di intervento e limitare il più possibile ogni eventuale disagio momentaneo per il quale, comunque, si fa sempre invito a chiunque avesse necessità, di far richiesta di assistenza, informazione, approvvigionamento sostitutivo al Pronto intervento di AMAM, al recapito telefonico 090.3687711 attivo, h 24 e 7 giorni su 7.