Messina, lavori per il nuovo accesso al PalaMili: limitazioni temporanee al traffico sulla SS 114

Proseguono gli interventi programmati dal Comune di Messina per la riqualificazione del PalaMili e per il potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’impianto sportivo. Nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla struttura, sono in corso le opere necessarie alla realizzazione del nuovo innesto sulla strada statale 114 “Orientale Sicula”, un intervento strategico finalizzato a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la gestione dei flussi di traffico in occasione delle attività sportive, culturali e degli eventi ospitati dal palazzetto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sul margine della carreggiata e la realizzazione del collegamento tra la SS 114 e la nuova strada di accesso al PalaMili, ANAS, ente proprietario della strada, ha emanato un’apposita ordinanza che disciplina temporaneamente la circolazione nel tratto interessato dal cantiere. In particolare, dalle ore 5.00 di mercoledì 22 luglio fino alle ore 24.00 di lunedì 3 agosto 2026, lungo la SS 114 “Orientale Sicula”, nel tratto compreso tra il km 8+540 e il km 8+740, in corrispondenza del villaggio Mili, saranno in vigore le seguenti limitazioni: limite massimo di velocità di 30 km/h; e divieto di sorpasso per gli autoveicoli su tutte le corsie.

L’intervento rientra nel più ampio programma di valorizzazione e riqualificazione delle strutture sportive cittadine

I provvedimenti si rendono necessari per consentire alla ditta esecutrice BCS Costruzioni S.r.l., incaricata dal Comune di Messina, di effettuare in sicurezza le lavorazioni previste, garantendo la tutela degli utenti della strada e del personale impegnato nel cantiere. L’intervento rientra nel più ampio programma di valorizzazione e riqualificazione delle strutture sportive cittadine promosso dall’Amministrazione comunale e consentirà di dotare il PalaMili di un sistema di accesso più moderno e adeguato alle esigenze della struttura. La nuova viabilità permetterà un collegamento più diretto e funzionale con la SS 114, migliorando le condizioni di ingresso e uscita dall’impianto e favorendo una gestione più ordinata della mobilità, soprattutto durante le manifestazioni caratterizzate da una significativa presenza di pubblico.

Il progetto prevede inoltre la sistemazione delle aree esterne al complesso, con la realizzazione della pavimentazione dei parcheggi, della viabilità interna e dei percorsi pedonali, oltre al completamento della recinzione dell’intera area e all’installazione delle barriere stradali di sicurezza. Opere che contribuiranno ad aumentare gli standard di sicurezza, migliorare la fruibilità degli spazi e garantire una migliore organizzazione complessiva dell’impianto.