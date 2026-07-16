Messina: lavori di consolidamento sulla provinciale 161: senso unico alternato fino ad ottobre

Cambia la viabilità sulla strada provinciale 161 dell’Alcara per consentire l’avvio di un nuovo intervento di messa in sicurezza. La Città Metropolitana di Messina ha disposto l’istituzione del senso unico alternato lungo il tratto compreso tra il km 14+000 e il km 14+300, nel territorio di Alcara Li Fusi, dove dal 20 luglio al 20 ottobre saranno eseguiti lavori di consolidamento del piano viabile. Il provvedimento prevede la parzializzazione della carreggiata su un’unica corsia, con il transito regolato da un impianto semaforico e il limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari, misure adottate per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza e ridurre al minimo i disagi per la circolazione.

L’intervento rientra nel programma finanziato dal PO FESR 2014-2020, nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree Interne dei Nebrodi, finalizzato al miglioramento dell’itinerario della provinciale 161. Nel corso dei sopralluoghi tecnici, la Direzione dei lavori ha infatti rilevato la necessità di realizzare una paratia di pali in cemento armato in corrispondenza del km 14, opera indispensabile per consolidare il corpo stradale e garantire la stabilità dell’infrastruttura. La regolamentazione temporanea della circolazione resterà in vigore per tutta la durata del cantiere.