Messina, lavori alle rampe “O” e “P” di Giostra. Basile: “impegno portato avanti con determinazione”

L’aggiudicazione dei lavori per la sistemazione delle rampe “O” e “P” di Giostra-Annunziata rappresenta un passaggio significativo per Messina e il punto di arrivo di un percorso politico e istituzionale avviato dall’Amministrazione comunale per restituire alla città un’infrastruttura strategica rimasta incompiuta per anni. “Questo traguardo nasce da una scelta precisa: mettere le esigenze reali della città al centro dell’azione amministrativa e lavorare con determinazione per individuare soluzioni concrete – dichiara il sindaco Federico Basile –. È un percorso avviato negli anni scorsi e portato avanti con continuità dall’Amministrazione comunale, individuando alcune priorità strategiche per Messina, tra cui il miglioramento della viabilità e il recupero delle rampe ‘O’ e ‘P’, un’opera attesa da troppo tempo e fondamentale per il sistema della mobilità cittadina”.

“Nel 2023, durante l’incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ho portato all’attenzione del Governo le principali necessità della nostra città”

“Nel 2023, durante l’incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ho portato all’attenzione del Governo le principali necessità della nostra città, chiedendo un impegno concreto per interventi capaci di incidere realmente sul futuro di Messina. Tra questi vi erano il rafforzamento della rete idrica, il potenziamento della viabilità e, in modo particolare, il completamento delle rampe ‘O’ e ‘P’ di Giostra-Annunziata”, rimarca. “Quel confronto istituzionale ha prodotto un primo passaggio fondamentale: il finanziamento ministeriale di circa 5 milioni di euro, che ha permesso di avviare il percorso tecnico-amministrativo necessario alla realizzazione dell’intervento. Un passaggio che dimostra come la capacità di rappresentare le esigenze del territorio e di costruire relazioni istituzionali solide possa tradursi in opere attese dai cittadini”, evidenzia.

“Successivamente il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche ha portato avanti la procedura di gara fino all’aggiudicazione dei lavori. Si apre ora la fase della progettazione esecutiva e dell’avvio del cantiere: un passaggio che avvicina Messina alla conclusione di una vicenda che per troppo tempo è rimasta ferma. Ho sempre ritenuto che il ruolo di un sindaco sia quello di dialogare con tutte le istituzioni, senza preclusioni e senza condizionamenti legati alle appartenenze politiche. Quando è in gioco l’interesse di una comunità, la collaborazione istituzionale deve prevalere su ogni altra logica. È questo il metodo che abbiamo seguito e che ci ha consentito di ottenere risorse importanti e sbloccare interventi attesi dalla città”. “Questa vicenda dimostra il valore della buona politica: una politica capace di ascoltare i bisogni del territorio, individuare le priorità, costruire percorsi condivisi e trasformare gli impegni in opere concrete. Al di là delle divisioni e delle appartenenze, quando le istituzioni lavorano insieme con responsabilità e visione, a beneficiarne sono i cittadini”, puntualizza Basile.

“L’aggiudicazione dei lavori per le rampe ‘O’ e ‘P’ conferma che una politica fondata sulla programmazione, sulla responsabilità e sulla capacità di interlocuzione porta risultati concreti. Questo è il nostro impegno: trasformare le necessità di Messina in opere realizzate, lavorando ogni giorno per una città più moderna, più funzionale e più vicina alle esigenze dei cittadini”, conclude il sindaco Federico Basile.