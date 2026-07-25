Messina, la mozione del consigliere Prinzi sulla valorizzazione della RNO “Laghetti di Marinello”

L’avvocato Giacomo Prinzi, Presidente del Consiglio Comunale di Patti, subentrato nelle liste del PD al consigliere Felice Calabrò, nel corso della seduta del 21 luglio del Consiglio della Città Metropolitana di Messina ha presentato e discusso una mozione sulla Riserva Naturale Orientata “Laghetti di Marinello”, attenzionando l’importanza della salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’auspicato impiego di maggiori risorse per valorizzare tutte le 9 RNO (di cui ben 5 nelle isole Eolie) nel territorio Messinese. La mozione, è stata votata all’unanimità dei consiglieri presenti, ivi compreso il Sindaco della Città Metropolitana Federico Basile.

Il testo della mozione

“Il sottoscritto Avv. Giacomo Prinzi, consigliere metropolitano del partito democratico

PREMESSO

– Che dal 1998 è stata istituita la Riserva Naturale Orientata denominata “Laghetti di Marinello”, costituita dall’area di pertinenza di oltre 400 Ettari e di cui la Città Metropolitana di Messina, risulta Ente gestore;

– Che all’interno di tale unica Riserva nel suo genere insite un arenile mutevole, con una tipica vegetazione di macchia mediterranea, il cui micro clima consente la migrazione e nidificazione di rare specie di uccelli migratori, oltre che la presenza di piante uniche nel loro genere come la “brassica”;

– Che i recenti eventi musicali ed in particolare le performance del cantante Biagio Antonacci, hanno fatto per due settimane da cassa da risonanza a tutto il territorio;

– Che si ritiene, che ad oggi, non sia adeguatamente valorizzato questo straordinario sito, con adeguata cartellonistica stradale nelle principali arterie di comunicazione;

– Che anche i visitatori e turisti, una volta raggiunto il sito, non riescono ad ottenere informazioni utili, per meglio comprendere la nascita e la continua trasformazione di tale territorio;

– Che, al contempo per la fragilità di tale sito, ed in particolare per il riscaldamento delle acque salmastre dei laghetti, alcune specie ittiche e molluschi sono definitivamente scomparse;

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI IMPEGNA

Il Sindaco Metropolitano, affinchè attraverso gli uffici di competenza, si proceda a valorizzare la RNO “Laghetti di Marinello”, potenziando la pubblicità negli appositi siti nonché la cartellonistica stradale per il suo migliore raggiungimento.

Al contempo avviare mirati studi di osservazione e monitoraggio, al fine di preservare le specie a rischio che popolano la predetta riserva“.