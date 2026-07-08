Messina, la denuncia di Cacciotto: “degrado ed incuria sul viale San Martino”

Messina, Cacciotto: "chiamare ancora Viale San Martino il tratto di strada compreso tra Viale Europa e Villa Dante è un offesa per i residenti"

degrado viale san martino messina

“Chiamare ancora Viale San Martino il tratto di strada compreso tra Viale Europa e Villa Dante è un offesa per i residenti”. A dichiararlo il consigliere della Terza Circoscrizione di Fratelli d’Italia Alessandro Cacciotto. “Basta farsi un giro per rendersi conto delle pietose condizioni in cui è ridotta la lunga arteria stradale. Aiuole distrutte, vegetazione incolta, segnaletica stradale divelta. In realtà esiste una sola analogia con il Viale San Martino di serie A: la doppia pista ciclabile“, evidenzia Cacciotto.

“Mi auguro pertanto che l’ Amministrazione Comunale possa intervenire al più presto per restituire il giusto decoro ad un territorio attualmente massacrato”, conclude Cacciotto.

Leggi altri articoli di Messina
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google