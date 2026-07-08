Messina, la denuncia di Cacciotto: “degrado ed incuria sul viale San Martino”

“Chiamare ancora Viale San Martino il tratto di strada compreso tra Viale Europa e Villa Dante è un offesa per i residenti”. A dichiararlo il consigliere della Terza Circoscrizione di Fratelli d’Italia Alessandro Cacciotto. “Basta farsi un giro per rendersi conto delle pietose condizioni in cui è ridotta la lunga arteria stradale. Aiuole distrutte, vegetazione incolta, segnaletica stradale divelta. In realtà esiste una sola analogia con il Viale San Martino di serie A: la doppia pista ciclabile“, evidenzia Cacciotto.

“Mi auguro pertanto che l’ Amministrazione Comunale possa intervenire al più presto per restituire il giusto decoro ad un territorio attualmente massacrato”, conclude Cacciotto.