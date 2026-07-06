Messina, la denuncia Cacciotto: “la strada comunale di Cumia è un’autentica polveriera”

“La strada comunale di Cumia è un’autentica polveriera a cielo aperto. Nella lunga arteria stradale che attraversa i Villaggi di Cumia inferiore e superiore si trova di tutto: vegetazione incolta che di fatto restringe la sede stradale con rischio incidenti; terriccio che crea un serio pericolo soprattutto per i mezzi a due ruote; frane non ancora rimosse; pericolo caduta massi anche in quei tratti in cui la rete è ormai strapiena“, lo dichiara il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto.

“Questa mattina, raccogliendo anche le segnalazioni dei residenti, ho inviato delle richieste di intervento urgente all’Amministrazione Comunale. Mi auguro che non si perda più tempo e che si intervenga per dare sicurezza all’unica strada di attraversamento e transito dei due villaggi collinari”, conclude Cacciotto.