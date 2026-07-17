Messina, incidente sull’A18: auto si capotta, traffico in tilt

Un incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania si è verificato poco prima della barriera di Tremestieri, lungo la carreggiata in direzione nord. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, un’automobile si è capottata sulla corsia di sorpasso all’altezza dell’abitato di Galati. La dinamica del sinistro non è stata ancora ricostruita nel dettaglio e saranno gli accertamenti delle autorità intervenute a chiarire quanto accaduto. L’episodio sta avendo ripercussioni significative sulla circolazione nel tratto interessato, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti diretti verso Messina.

Lunghe code in direzione nord sull’autostrada Messina-Catania

L’incidente sta provocando lunghi incolonnamenti sull’A18. La presenza del veicolo capottato sulla corsia di sorpasso ha reso necessarie le operazioni di gestione del traffico e di messa in sicurezza della carreggiata. La criticità riguarda il tratto situato poco prima della barriera autostradale di Tremestieri, uno dei principali punti di accesso alla città di Messina per chi percorre l’autostrada provenendo da Catania. Gli automobilisti in transito stanno incontrando code lungo la carreggiata nord, mentre proseguono gli interventi necessari per consentire il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Polizia Stradale e personale CAS sul luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale del CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane. Le squadre sono impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata, rese necessarie dalla posizione dell’automobile coinvolta nel sinistro. L’attività degli operatori è finalizzata a garantire la sicurezza degli utenti dell’autostrada e a limitare, per quanto possibile, le conseguenze dell’incidente sulla circolazione lungo l’A18.