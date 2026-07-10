Messina, incidente sulla via Consolare Pompea: ciclista ferito, auto in fuga dopo lo scontro

Un nuovo incidente stradale a Messina si è verificato nel pomeriggio di oggi, lungo la via Consolare Pompea, all’altezza di Sant’Agata. A scontrarsi sono state una bicicletta elettrica e un’automobile che, dopo l’impatto, non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida dell’e-bike, rimasto ferito dopo essere stato urtato dal veicolo e sbalzato sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse fin da subito abbastanza serie, rendendo necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Papardo. La dinamica è ora al vaglio degli agenti della Polizia municipale, intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi necessari alla ricostruzione dell’accaduto.

Auto in fuga dopo lo scontro con l’e-bike

Uno degli aspetti più rilevanti della vicenda riguarda il comportamento del conducente dell’automobile. Dopo avere urtato la bicicletta elettrica, il veicolo non si sarebbe fermato a prestare soccorso. L’auto si sarebbe quindi allontanata dal luogo dell’incidente, lasciando il ciclista ferito sull’asfalto. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e individuare il mezzo coinvolto.

I soccorsi dopo l’incidente a Messina

Le persone che hanno assistito allo scontro hanno immediatamente allertato il 112 e il personale medico del 118. I soccorritori, arrivati sul posto, hanno prestato le prime cure all’uomo rimasto ferito. Dopo una prima valutazione delle sue condizioni, il ciclista è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Papardo. Le sue condizioni sono apparse abbastanza serie fin dai primi momenti successivi all’impatto. Il testo fornito non contiene ulteriori indicazioni sulla prognosi o sull’evoluzione del quadro clinico.