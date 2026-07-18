Messina, enorme incendio nelle campagne di Cataratti visibile anche da Reggio Calabria | FOTO

Momenti di apprensione questa mattina nelle campagne di Cataratti, dove è divampato un incendio che ha richiesto un importante intervento di emergenza. Le fiamme hanno interessato una zona rurale del territorio messinese, rendendo necessario l’intervento coordinato di Vigili del fuoco, Corpo forestale e di un aereo Canadair, impegnato in diversi lanci d’acqua per contrastare il fronte del rogo. L’incendio ha destato particolare preoccupazione per la vicinanza delle fiamme ad alcune abitazioni e al Centro neurolesi, strutture e aree che hanno richiesto massima attenzione durante le operazioni di spegnimento. Il rogo, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, è visibile anche da Reggio Calabria.

Vigili del fuoco e Forestale hanno contenuto il fronte delle fiamme

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Forestale e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di contenimento e messa in sicurezza dell’area. Le squadre a terra sono riuscite a mantenere sotto controllo l’incendio, evitando che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni vicine e il Centro neurolesi. L’azione coordinata tra intervento terrestre e supporto aereo ha permesso di limitare l’evoluzione del rogo e di ridurre i rischi per le persone presenti nella zona.