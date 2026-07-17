Messina, incendio in un garage a Torre Faro: distrutti vari mezzi

Momenti di forte apprensione a Torre Faro, a Messina, dove una serie di esplosioni e un violento incendio hanno interessato il garage di un’abitazione situata in via Santa Domenica. Il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte di ieri lungo l’arteria che, da anni, rappresenta una delle principali vie d’uscita dal villaggio. Le fiamme hanno provocato danni rilevanti, distruggendo diversi mezzi custoditi all’interno dell’area e coinvolgendo anche alcune strutture dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

Esplosioni e incendio nel garage di via Santa Domenica

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando esplosioni e fiamme hanno avvolto il garage dell’abitazione. L’incendio si è sviluppato in via Santa Domenica, strada che a Torre Faro svolge da anni una funzione particolarmente importante per la viabilità locale, essendo utilizzata come via d’uscita dal villaggio. La presenza delle fiamme e la violenza del rogo hanno richiesto un intervento prolungato da parte delle squadre di soccorso. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per riuscire a domare completamente l’incendio ed evitare che la situazione potesse ulteriormente aggravarsi.

Seri danni alla tettoia con l’impianto fotovoltaico

Oltre ai mezzi custoditi nel garage, l’incendio ha provocato seri danni alla tettoia sulla quale è alloggiato un impianto fotovoltaico. Il coinvolgimento della copertura e dell’impianto ha ampliato l’entità dei danni causati dal rogo. Le fiamme non sono rimaste circoscritte alla sola area destinata al ricovero dei veicoli, ma hanno interessato anche parti dell’immobile e strutture collocate nelle immediate vicinanze. La presenza dell’impianto fotovoltaico ha reso necessaria un’attenta attività di controllo e messa in sicurezza da parte dei soccorritori, impegnati a verificare le condizioni dell’intera zona colpita.

Le fiamme raggiungono un centro estetico al piano superiore

L’incendio ha interessato anche un centro di estetica situato al piano superiore dell’edificio. Il coinvolgimento dell’attività commerciale conferma l’estensione raggiunta dalle fiamme, partite dal garage e propagatesi fino agli ambienti sovrastanti. Anche questa parte dell’immobile è stata quindi sottoposta alle verifiche necessarie dopo lo spegnimento del rogo. I danni complessivi riguardano dunque non soltanto i veicoli distrutti, ma anche la tettoia con l’impianto fotovoltaico e il centro estetico collocato al piano superiore.

Vigili del fuoco al lavoro per diverse ore

I vigili del fuoco hanno avuto il loro bel da fare per diverse ore. Le operazioni sono proseguite fino a notte fonda, sia per spegnere completamente l’incendio sia per mettere in sicurezza l’area. Il lavoro delle squadre intervenute si è concentrato sul contenimento delle fiamme, sulla verifica delle strutture danneggiate e sull’eliminazione delle condizioni di possibile pericolo rimaste dopo il rogo. Soltanto al termine delle operazioni di spegnimento è stato possibile avviare gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e individuare il punto dal quale avrebbe avuto origine l’incendio.