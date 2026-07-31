Messina in lutto per la morte di Dino Smedile, volto noto della politica e del volontariato cittadino

La comunità di Messina piange la scomparsa di Dino Smedile, figura conosciuta negli ambienti politici, sociali e sportivi della città. Si è spento nella mattinata in ospedale, dopo un breve ricovero, lasciando sgomenti quanti avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarne l’impegno. La notizia della morte ha colpito una comunità nella quale Smedile aveva costruito negli anni una presenza riconoscibile, maturata attraverso l’attività politica, il volontariato e la partecipazione alla vita sociale cittadina. Il suo percorso era stato segnato anche da una grave malattia, che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle. Una condizione difficile che, tuttavia, non gli aveva impedito di continuare a essere vicino alle persone e di mantenere un ruolo attivo nella vita pubblica.

Chi era Dino Smedile

Dino Smedile era una figura nota in diversi ambiti della vita messinese. Il suo nome era legato alla politica locale, ma anche alle attività sociali, al volontariato e al mondo sportivo. Nel corso della sua esperienza pubblica aveva ricoperto l’incarico di consigliere della IV Circoscrizione, partecipando direttamente alla vita amministrativa del territorio e al confronto sui problemi della comunità. La sua presenza non si era limitata agli incarichi istituzionali. Smedile era infatti conosciuto anche per il rapporto costruito con cittadini, associazioni e persone impegnate nelle attività sociali. La sua figura veniva riconosciuta soprattutto per la capacità di non rinunciare all’impegno, neppure davanti alle difficoltà personali che avevano segnato la sua vita.