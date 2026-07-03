Messina, il sindaco Mazzarrà Sant’Andrea si dimette da consigliere metropolitano

“Ci sono momenti nella vita politica in cui è necessario fermarsi e compiere scelte dettate dalla propria coscienza, dal rispetto delle istituzioni e dalla dignità personale”. Con queste parole il consigliere metropolitano e sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta, annuncia la propria intenzione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere Metropolitano della Città Metropolitana di Messina e, contestualmente, di prendere le distanze da Forza Italia. “Negli ultimi mesi – afferma Pietrafitta – ho affrontato vicende particolarmente delicate, sia sul piano umano che su quello politico. In un momento in cui avrei auspicato vicinanza, sostegno e solidarietà, anche soltanto morale, da parte della mia comunità politica, ho invece registrato un silenzio che non posso ignorare. Non si tratta di pretendere difese a prescindere, ma di riconoscere quel senso di appartenenza e di rispetto che dovrebbe caratterizzare ogni forza politica nei confronti dei propri amministratori”.

Una decisione maturata con profonda amarezza, ma che il primo cittadino definisce “serena e ponderata”

Una decisione maturata con profonda amarezza, ma che il primo cittadino definisce “serena e ponderata“, nella consapevolezza che la credibilità di un amministratore passi anche dalla coerenza delle proprie scelte. “Non porto rancore nei confronti di nessuno. Semplicemente prendo atto di una distanza politica e umana che si è progressivamente consolidata. Per questo ritengo corretto fare un passo indietro rispetto all’incarico metropolitano e interrompere il mio percorso all’interno di Forza Italia, compagine alla quale ho dedicato risorse, energie e senso di appartenenza, come dimostrano i lusinghieri risultati vicini al 70% riportati, nella mia Mazzarrà Sant’Andrea, in occasione delle ultime competizioni elettorali che hanno visto impegnato il partito. Doveroso precisare che, nonostante io sia stato il primo degli eletti in Sicilia, il mio partito non ha mai sentito l’esigenza di raccordarsi con me sui percorsi politici da intraprendere e circa eventuali strategie a beneficio delle comunità che sono stato chiamato a rappresentare. Fatti ampiamente dimostrati dall’approssimarsi della prossima tornata elettorale metropolitana, in vista della quale nessuno ha ritenuto opportuno contattarmi per comprendere eventuali strategie politiche per il prossimo futuro. Credo che non ci sia altro da aggiungere”.

Pietrafitta ribadisce che tale decisione non intaccherà minimamente il suo impegno amministrativo

Pietrafitta ribadisce, tuttavia, che tale decisione non intaccherà minimamente il suo impegno amministrativo. “Il mio unico pensiero continua ad essere Mazzarrà Sant’Andrea. È ai miei concittadini che devo il massimo dell’impegno e della dedizione. Il mandato ricevuto dai cittadini rappresenta per me un onore e una responsabilità che continuerò ad esercitare con ancora maggiore determinazione, lavorando quotidianamente per lo sviluppo del territorio, per la crescita della comunità e per dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie, come del resto fatto fino ad oggi con risultati ben evidenti e sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, ritengo sia necessario e corretto precisare, per rispetto ai miei concittadini, a me stesso e alle persone che mi sostengono, che tutte queste dissertazioni esulano in maniera netta da ciò che potrebbe accadere da qui in avanti”, rimarca.

Il sindaco conclude con un messaggio rivolto a quanti in questi mesi gli hanno manifestato vicinanza. “Desidero ringraziare tutti coloro che mi sono stati accanto, dentro e fuori le istituzioni. La politica, per come la intendo, è servizio, presenza e coraggio. Continuerò a svolgerla con la stessa passione che mi ha sempre contraddistinto, senza farmi condizionare dalle delusioni, ma con lo sguardo rivolto esclusivamente al futuro della mia comunità”, conclude.