Messina, il sindaco Basile riceve a palazzo Zanca il Capo di Stato Maggiore della Difesa

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ricevuto oggi, martedì 14 luglio, a palazzo Zanca il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, in occasione di un incontro istituzionale improntato al dialogo e alla collaborazione tra le istituzioni civili e le Forze Armate. Nel corso del cordiale colloquio sono stati affrontati temi di interesse comune, con particolare attenzione al ruolo strategico di Messina nel Mediterraneo, alla consolidata presenza delle Forze Armate sul territorio e alle prospettive di collaborazione su iniziative di carattere istituzionale, culturale e sociale. L’incontro ha assunto anche un particolare valore per il legame del Generale Portolano con la Sicilia, terra d’origine dell’Alto ufficiale, rafforzando il significato del confronto con la comunità messinese e con le istituzioni locali.

Il sindaco Basile ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività svolta dalle Forze Armate al servizio del Paese, sottolineando il valore della sinergia tra le istituzioni e il contributo offerto quotidianamente alla sicurezza, alla tutela della collettività e al sostegno delle comunità. La visita si è conclusa con il tradizionale scambio di doni istituzionali, a testimonianza della reciproca stima e del proficuo rapporto di collaborazione tra il Comune di Messina e la Difesa.