Messina, il sindaco Basile incontra l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto

Il sindaco Basile incontra l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto in visita al Comando Supporto Logistico della Marina Militare di Messina

ammiraglio bergotto e basile

Si è svolto nella giornata di ieri, presso la sede del Comando Supporto Logistico della Marina Militare di Messina, l’incontro istituzionale tra il sindaco Federico Basile e l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, in visita al presidio messinese nell’ambito del programma di incontri presso le basi e i comandi della Forza Armata. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione istituzionale e ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo strategico che il presidio della Marina Militare riveste per il territorio messinese, valorizzando il legame storico e operativo tra la Forza Armata e la comunità cittadina. Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi legati alla presenza della Marina Militare a Messina, al valore delle professionalità che quotidianamente operano all’interno del Comando Supporto Logistico e al contributo che uomini e donne della Forza Armata assicurano a sostegno delle capacità operative e delle attività istituzionali.

“La presenza della Marina Militare rappresenta per Messina un patrimonio di competenze, professionalità e valori che si intreccia profondamente con la storia e l’identità della nostra città – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. L’incontro con l’Ammiraglio Berutti Bergotto è stata un’occasione significativa per ribadire la vicinanza dell’Amministrazione comunale a una realtà fondamentale per il territorio e per esprimere apprezzamento verso il lavoro quotidiano svolto dal personale della Marina con grande senso del dovere e spirito di servizio”. Il Sindaco ha inoltre espresso gratitudine all’Ammiraglio e a tutto il personale del Comando Supporto Logistico “per l’impegno costante e per il ruolo svolto nel rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità locale”. La visita dell’Ammiraglio di Squadra Berutti Bergotto si inserisce nel programma di incontri presso le basi e i comandi della Marina Militare, finalizzato a conoscere da vicino le realtà operative e il personale impegnato ogni giorno al servizio della Forza Armata.

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