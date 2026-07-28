Messina, il sindaco Basile incontra l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto

Si è svolto nella giornata di ieri, presso la sede del Comando Supporto Logistico della Marina Militare di Messina, l’incontro istituzionale tra il sindaco Federico Basile e l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, in visita al presidio messinese nell’ambito del programma di incontri presso le basi e i comandi della Forza Armata. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione istituzionale e ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul ruolo strategico che il presidio della Marina Militare riveste per il territorio messinese, valorizzando il legame storico e operativo tra la Forza Armata e la comunità cittadina. Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi legati alla presenza della Marina Militare a Messina, al valore delle professionalità che quotidianamente operano all’interno del Comando Supporto Logistico e al contributo che uomini e donne della Forza Armata assicurano a sostegno delle capacità operative e delle attività istituzionali.

“La presenza della Marina Militare rappresenta per Messina un patrimonio di competenze, professionalità e valori che si intreccia profondamente con la storia e l’identità della nostra città – ha dichiarato il sindaco Federico Basile –. L’incontro con l’Ammiraglio Berutti Bergotto è stata un’occasione significativa per ribadire la vicinanza dell’Amministrazione comunale a una realtà fondamentale per il territorio e per esprimere apprezzamento verso il lavoro quotidiano svolto dal personale della Marina con grande senso del dovere e spirito di servizio”. Il Sindaco ha inoltre espresso gratitudine all’Ammiraglio e a tutto il personale del Comando Supporto Logistico “per l’impegno costante e per il ruolo svolto nel rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità locale”. La visita dell’Ammiraglio di Squadra Berutti Bergotto si inserisce nel programma di incontri presso le basi e i comandi della Marina Militare, finalizzato a conoscere da vicino le realtà operative e il personale impegnato ogni giorno al servizio della Forza Armata.