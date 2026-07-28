Messina: il sindaco Basile incontra i sindacati, invito a sospendere lo sciopero del personale

Il sindaco Federico Basile ha incontrato oggi i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali per un confronto sulle tematiche che interessano il personale comunale e sulle relazioni sindacali all’interno dell’Ente. Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale di mantenere aperto un dialogo costante con le rappresentanze dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci ruoli, delle prerogative sindacali e delle norme che regolano il rapporto tra l’Ente e il personale.

Il confronto si è svolto anche in vista dello sciopero dei dipendenti del Comune di Messina

Il confronto si è svolto anche in vista dello sciopero dei dipendenti del Comune di Messina, proclamato per il prossimo 31 luglio per l’intera giornata. Per questo motivo, il sindaco Basile ha invitato le Organizzazioni sindacali a sospendere lo stato di agitazione, proponendo un tavolo di confronto con il Direttore generale per approfondire le questioni ancora aperte e individuare soluzioni condivise, nell’interesse dei lavoratori, dell’Amministrazione comunale e della città, con l’obiettivo di evitare disservizi alla cittadinanza e garantire la regolare erogazione dei servizi comunali. Nel corso dell’incontro è stata anche affrontata la recente pronuncia del Tribunale di Messina che ha rigettato il ricorso promosso dalle Organizzazioni sindacali in materia di condotta antisindacale dell’Amministrazione, riconoscendo la correttezza dell’operato dell’Ente sotto il profilo giuridico.

“Al di là della recente sentenza del Tribunale di Messina, che ha riconosciuto la correttezza dell’azione amministrativa sotto il profilo giuridico – ha dichiarato il sindaco Basile – ritengo fondamentale proseguire sulla strada del confronto e del dialogo con le Organizzazioni sindacali. L’Amministrazione comunale continuerà ad operare nel pieno rispetto della legge, delle prerogative sindacali e dei diritti dei lavoratori. È necessario che tutte le parti agiscano con senso di responsabilità, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle regole che disciplinano l’azione amministrativa. Auspico che questo confronto si sviluppi nel segno della legalità, della collaborazione e del rispetto delle regole, nella comune consapevolezza che il senso di responsabilità di tutti rappresenta un valore fondamentale per garantire servizi efficienti e rispondere al meglio alle esigenze della comunità”.