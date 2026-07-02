Messina: il nodo dell’accesso agli alloggi popolari di Catarratti, la richiesta di Cacciotto

A Catarratti, nel territorio del Comune di Messina, torna al centro dell’attenzione il tema dell’accessibilità agli alloggi popolari situati in prossimità della chiesa parrocchiale. La questione riguarda alcune palazzine di E.R.P., edilizia residenziale pubblica, che sorgono sul versante opposto del torrente Bisconte-Catarratti e che, secondo quanto segnalato, risultano raggiungibili attraverso un unico accesso costituito da una rampa particolarmente ripida. A sollevare formalmente il problema è Alessandro Cacciotto, consigliere della Terza Circoscrizione del Comune di Messina, che ha indirizzato una lettera al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici. Al centro della richiesta vi è la realizzazione di una passerella pedonale che consenta di attraversare il torrente e rendere più semplice e sicuro il collegamento tra le abitazioni e la via Comunale.

La richiesta al Comune di Messina: una passerella pedonale non più rinviabile

La notizia principale riguarda la richiesta di un intervento ritenuto urgente: la predisposizione di tutto quanto necessario per realizzare una passerella sul torrente Bisconte-Catarratti in prossimità delle palazzine di E.R.P. di Catarratti, nella zona fronte chiesa. L’obiettivo indicato è quello di superare una criticità che da anni incide sulla vita quotidiana dei residenti, in particolare delle persone anziane e di chi ha difficoltà motorie. Secondo quanto riportato nella lettera, l’attuale situazione rende complesso il transito da e verso le abitazioni popolari. La rampa ripida, unico percorso di accesso agli alloggi, rappresenta infatti un ostacolo significativo per una parte della popolazione residente. La realizzazione di una passerella pedonale viene quindi presentata non soltanto come un’opera di carattere infrastrutturale, ma anche come un intervento con una forte valenza sociale.

La lettera di Alessandro Cacciotto a sindaco e assessore ai lavori pubblici

Nel documento inviato agli amministratori comunali, il consigliere della Terza Circoscrizione descrive con precisione la situazione esistente nella località Catarratti e richiama le richieste già avanzate dai residenti. La lettera riporta testualmente: “in località Catarratti, fronte chiesa parrocchiale, insistono diverse palazzine di E.R.P., che sorgono nel versante opposto del torrente. L’unico accesso per gli alloggi popolari è costituito da una rampa ripida che da anni crea problemi non indifferenti soprattutto agli anziani e alle persone diversamente abili. In diverse occasioni anche gli stessi residenti hanno chiesto all’Amministrazione Comunale la realizzazione di una passerella pedonale che possa attraversare il torrente e rendere molto più agevole il transito per raggiungere le proprie abitazioni e da quest’ultime alla via Comunale. Lo scrivente ritiene che si tratta di un opera non più differibile e necessaria sia dal punto di vista strutturale ma anche sociale, atteso, come detto sopra, la difficolta motoria per anziani e persone diversamente abili a percorrere la rampa ripida. Ciò premesso, alla luce di quanto sopra detto, con la presente si invitano le SS. LL. in indirizzo, ciascuna per la parte di competenza, a predisporre con urgenza tutto quanto necessario al fine di realizzare una passerella che attraversi il torrente Bisconte- Catarratti in prossimità delle palazzine di E.R.P. di Catarratti (fronte chiesa)”.

Anziani e persone diversamente abili al centro della segnalazione

Il passaggio più rilevante della lettera riguarda le difficoltà vissute da anziani e persone diversamente abili, categorie che più di altre risentono della presenza di una rampa ripida come unico collegamento con gli alloggi. La richiesta di una passerella pedonale a Catarratti nasce quindi dall’esigenza di migliorare concretamente la mobilità quotidiana dei residenti e garantire un accesso più agevole alle palazzine di edilizia residenziale pubblica.

Il consigliere Cacciotto evidenzia come il problema non sia nuovo e come, nel tempo, anche gli stessi residenti abbiano chiesto all’Amministrazione Comunale un intervento risolutivo. La passerella consentirebbe di attraversare il torrente e raggiungere più facilmente sia le abitazioni sia la via Comunale, riducendo le difficoltà legate all’attuale percorso.

Un’opera strutturale e sociale per Catarratti

Nella lettera, la realizzazione della passerella pedonale viene definita un’opera “non più differibile” e necessaria sotto due profili: quello strutturale e quello sociale. Dal punto di vista strutturale, l’intervento servirebbe a creare un collegamento diretto e funzionale tra le palazzine di E.R.P. e la viabilità comunale. Dal punto di vista sociale, invece, risponderebbe a un’esigenza di inclusione e accessibilità per chi oggi incontra maggiori ostacoli nel percorrere la rampa.

La richiesta rivolta al Comune di Messina punta dunque a trasformare una segnalazione territoriale in un intervento concreto. Il riferimento alla competenza del sindaco e dell’assessore ai lavori pubblici sottolinea la necessità di un’azione coordinata da parte dell’Amministrazione Comunale, chiamata a valutare e predisporre gli atti necessari.

Torrente Bisconte-Catarratti, la proposta per migliorare i collegamenti

Il punto individuato per la possibile realizzazione dell’opera è quello in prossimità delle palazzine di E.R.P. di Catarratti, nella zona fronte chiesa. La passerella sul torrente Bisconte-Catarratti consentirebbe ai residenti di superare il torrente e muoversi con maggiore facilità tra le abitazioni e la via Comunale.

La segnalazione del consigliere Cacciotto pone quindi l’accento su un tema che riguarda la vivibilità quotidiana di una parte del territorio cittadino. In aree dove la conformazione dei luoghi può rendere più complessi gli spostamenti, interventi come una passerella pedonale possono assumere un ruolo decisivo per migliorare l’accessibilità e ridurre i disagi.

Messina, la sollecitazione alla predisposizione urgente degli interventi

La conclusione della lettera contiene l’invito rivolto al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici a predisporre con urgenza tutto quanto necessario per la realizzazione dell’opera. La richiesta è formulata “ciascuna per la parte di competenza”, a conferma della volontà di coinvolgere gli organi comunali chiamati a intervenire sul piano amministrativo e tecnico.

La vicenda degli alloggi popolari di Catarratti e della possibile passerella pedonale sul torrente Bisconte-Catarratti diventa così una questione di interesse pubblico locale. Al centro resta la necessità di garantire condizioni di accesso più sicure e dignitose ai residenti, con particolare attenzione agli anziani e alle persone diversamente abili che oggi devono affrontare le difficoltà legate alla rampa ripida.