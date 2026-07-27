Messina, il grande cinema torna all’ex Fiera: primo evento nel nuovo Parco Urbano con il premio Oscar Tornatore

Il grande cinema torna nell’area dell’ex Fiera di Messina, oggi trasformata nel nuovo Parco Urbano, con un evento che riaccende la storia della Rassegna Cinematografica Internazionale di Messina. A sottolineare il valore dell’appuntamento è stato il sindaco Federico Basile, che ha definito la manifestazione come il primo grande evento ospitato nel nuovo spazio urbano. La serata ha rappresentato un passaggio significativo per la città, riportando il cinema nel luogo in cui, nel 1955, ebbe inizio la storica rassegna messinese. Un ritorno dal forte valore simbolico, capace di collegare la memoria culturale della città con la nuova destinazione dell’area dell’ex Fiera, tornata a essere uno spazio dedicato alla partecipazione, all’incontro e agli eventi.

Giuseppe Tornatore e il legame tra Messina e “Nuovo Cinema Paradiso”

Tra i protagonisti della serata è stato ricordato il premio Oscar Giuseppe Tornatore, le cui parole hanno posto al centro dell’attenzione il rapporto tra Messina e “Nuovo Cinema Paradiso”. Il regista ha ricordato come il film non fosse stato immediatamente compreso ovunque, mentre proprio a Messina trovò un pubblico capace di riconoscerne il valore. Un passaggio che rafforza il legame tra la città e una delle opere più note del cinema italiano. Il riferimento a “Nuovo Cinema Paradiso” ha assunto anche un significato più ampio. La vicenda dell’accoglienza riservata al film è stata indicata come esempio della capacità della cultura di affermarsi quando incontra comunità e pubblici disposti a comprenderla e sostenerla. Il messaggio emerso dalla serata è che la cultura non vive soltanto attraverso le opere, ma anche grazie ai luoghi e alle persone che scelgono di accoglierle. In questa prospettiva, il ritorno della rassegna nell’area dell’ex Fiera rappresenta un nuovo incontro tra la città, la sua memoria e il cinema.

La dichiarazione del sindaco Federico Basile

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha affidato a una dichiarazione il significato dell’appuntamento, sottolineando il valore storico e culturale della serata e ringraziando i soggetti coinvolti nell’organizzazione. Basile ha affermato: “il primo grande evento nel nuovo Parco Urbano dell’ex Fiera. Questa sera il Parco Urbano dell’ex Fiera ha riacceso la storia della Rassegna Cinematografica Internazionale di Messina, riportando il grande cinema nel luogo dove nel 1955 tutto ebbe inizio. Le parole del premio Oscar Giuseppe Tornatore hanno lasciato il segno: Nuovo Cinema Paradiso non fu subito compreso ovunque, ma proprio a Messina trovò un pubblico capace di riconoscerne il valore. Un messaggio potente: la cultura vive dove trova il coraggio di accoglierla. Abbiamo assistito alla rinascita di un luogo che torna spazio di cultura, incontro ed emozione. Grazie al lavoro condiviso con il direttore artistico Francesco Cannavà, la Fondazione Messina per la Cultura e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto”.