Messina, il generale Ubaldo Del Monaco visita le Stazioni dei Carabinieri di Caronia e Acquedolci

Nella giornata di ieri, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alle Stazioni di Caronia e Acquedolci, che dipendono dalla Compagnia di Santo Stefano di Camastra (Messina). L’Ufficiale Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono, e dal Comandante della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, Maggiore Angelo Salici, è stato accolto dai rispettivi Comandanti di Stazione e dai relativi militari. Nel corso degli incontri, il Generale Del Monaco – dopo aver analizzato le dinamiche operative e sociali di ciascuna realtà territoriale – ha espresso vivo apprezzamento ai militari per la dedizione e la professionalità dimostrate in ogni circostanza del servizio d’istituto.

Inoltre, ha nuovamente sottolineato il ruolo fondamentale delle Stazioni quali presidi di legalità e imprescindibili punti di riferimento per la cittadinanza: al riguardo, ha anche sottolineato come lo stile sobrio, l’umanità e l’affidabilità costituiscano da sempre i tratti distintivi a cui ogni Carabiniere deve ispirarsi nell’assolvere quotidianamente la propria “missione”. In tale quadro, il Generale Del Monaco ha quindi ribadito anche l’importanza della funzione sociale assolta dell’Arma, da sempre proiettata alla prossimità e all’ascolto dei bisogni della popolazione, talché ha esortato i militari a proseguire con rinnovato slancio nell’azione di contrasto a ogni forma di criminalità, garantendo sicurezza e sostegno soprattutto alle fasce più vulnerabili della società.

Infine, l’Alto Ufficiale, prima di fare rientro in sede, si è anche recato presso il cimitero di Caronia, ove ha reso omaggio alla tomba del Generale di Corpo d’Armata Stefano Orlando, originario di quel centro e già Vicecomandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, scomparso il 7 settembre 2022.