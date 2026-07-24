Messina, i Centri Comunali di Raccolta di Gravitelli e Maregrosso saranno accessibili 24 ore su 24

A partire da lunedì 27 luglio, i Centri Comunali di Raccolta (CCR) di Gravitelli e Maregrosso, a Messina, saranno accessibili 24 ore su 24, sette giorni su sette, attraverso un sistema automatizzato di accesso e conferimento. Per utilizzare il nuovo servizio H24 è necessario richiedere l’apposita tessera. È già attiva la procedura online dedicata agli utenti domestici con posizione TARI attiva nel Comune di Messina. La richiesta può essere presentata compilando il modulo disponibile sul sito istituzionale di Messinaservizi Bene Comune, nella sezione “Isole Ecologiche”.

Dopo la verifica della richiesta, Messinaservizi Bene Comune comunicherà telefonicamente o tramite e-mail l’esito e le modalità per il ritiro della tessera. Al momento del ritiro sarà necessario esibire un documento di identità in corso di validità. Qualora la tessera venga ritirata da una persona diversa dall’intestatario, dovrà essere presentata l’apposita delega. In caso di furto o smarrimento, per il rilascio della nuova tessera sarà richiesta un’autodichiarazione. Dal 27 luglio i CCR di Gravitelli e Maregrosso potranno quindi essere utilizzati senza limitazioni di orario, offrendo ai cittadini una maggiore flessibilità nelle modalità e nei tempi di conferimento.

Il funzionamento del servizio differisce nei due impianti

Il funzionamento del servizio differisce nei due impianti. Nel CCR di Gravitelli, la tessera personale sarà necessaria sia per accedere all’area sia per utilizzare i contenitori smart dedicati al conferimento. Nel CCR di Maregrosso, invece, la tessera consentirà l’accesso all’area, mentre il conferimento avverrà mediante la Carta d’Identità Elettronica (CIE), attraverso il sistema di riconoscimento integrato nei contenitori smart. Nella fase di avvio del servizio sarà possibile conferire esclusivamente carta e cartone, plastica e metalli e vetro, utilizzando gli appositi contenitori smart.

Non sarà consentito conferire rifiuti organici, rifiuti indifferenziati o altre tipologie di rifiuto diverse da quelle espressamente ammesse. Per tutte le altre tipologie di rifiuto resteranno valide le modalità di conferimento previste durante gli ordinari orari di apertura dei Centri Comunali di Raccolta. È inoltre vietato abbandonare rifiuti all’esterno dei contenitori o nelle aree dei CCR. Le aree H24 saranno interamente videosorvegliate per garantire il corretto utilizzo del servizio e la tutela delle infrastrutture. Eventuali conferimenti irregolari, abbandoni o altri comportamenti illeciti saranno segnalati agli organi competenti per gli accertamenti e i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.