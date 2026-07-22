Messina, grave incidente sul lavoro a Sinagra: operaio trasportato in elisoccorso al Policlinico

Un operaio è rimasto ferito nella mattinata di oggi in un incidente sul lavoro a Sinagra, in provincia di Messina, avvenuto all’interno di una fabbrica locale. Le cause dell’incidente non sono state ancora chiarite e risultano in corso di accertamento. Dopo l’allarme si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi, con l’intervento del personale medico del 118. L’uomo, fortunatamente cosciente e in grado di respirare autonomamente, è stato assistito sul posto e successivamente trasferito con l’elisoccorso al Policlinico di Messina.