Messina, grave incidente per un traghetto della Caronte: tanti feriti a bordo, ambulanze sul posto | FOTO e VIDEO LIVE

Momenti di grande paura pochi minuti fa alla rada San Francesco di Messina, dove il traghetto bidirezionale “Pietro Mondello” della Caronte & Tourist proveniente da Villa San Giovanni, ha urtato con violenza con la banchina provocando un boato e un violento scossone a tutta l’imbarcazione. Panico a bordo, dove tante persone che si trovavano in piedi nell’attesa di uscire dal traghetto, o dirette alle automobili, sono cadute a terra e hanno sbattuto con violenza. Ci sono tanti feriti. Da Messina sono arrivate rapidamente diverse ambulanze, scortate dalla Polizia.

Il traghetto è rimasto fermo attraccato con i soccorritori che stanno intervenendo sul posto. Le cause dell’incidente sono ancora poco chiare: potrebbe essere stato un errore di manovra, ma è ancora tutto al vaglio delle forze dell’ordine che stanno effettuando i primi rilievi del caso sul posto. Al momento, la priorità assoluta è rivolta ai feriti.