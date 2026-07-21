Messina, grave incidente in autostrada: ci sono dei feriti, sul posto l’elisoccorso | DETTAGLI

Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, sulla carreggiata in direzione Messina, all’altezza del chilometro 12,500. Il sinistro ha provocato il ferimento di alcune persone e ha reso necessario l’intervento di diversi mezzi di soccorso. Secondo quanto comunicato da Autostrade Siciliane, nell’incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante fermo nella corsia di emergenza e un altro veicolo che si trovava in transito lungo l’autostrada. Tra le persone coinvolte risulta anche del personale di Autostrade Siciliane.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sul numero complessivo dei feriti, sulle loro condizioni o sull’esatta dinamica dell’impatto. Le operazioni di soccorso e di gestione dell’emergenza risultano in corso.

Ambulanza sul posto ed elisoccorso richiesto

La macchina dei soccorsi è stata immediatamente attivata. Un’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’incidente per prestare le prime cure alle persone coinvolte e consentire al personale sanitario di valutare la gravità delle condizioni dei feriti. Proprio il personale sanitario presente sul posto ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, circostanza che evidenzia la necessità di garantire un trasferimento rapido verso una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata.

Polstrada presente sul luogo dell’incidente

Sul tratto interessato dal sinistro sono presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale. In particolare, sono intervenuti gli agenti della Sezione di Messina e della Sottosezione di Giardini. Il personale della Polstrada è impegnato nella gestione della sicurezza dell’area, nel coordinamento della circolazione e negli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. Le cause e la dinamica dell’incidente non sono state indicate nel comunicato e dovranno essere definite attraverso le verifiche condotte dalle autorità competenti. La presenza dei mezzi di soccorso, delle pattuglie e dei veicoli coinvolti rende particolarmente complessa la gestione della viabilità lungo la carreggiata in direzione Messina.

Vigili del Fuoco in arrivo sull’A18

Sono stati mobilitati anche i Vigili del Fuoco, che al momento della diffusione delle informazioni risultavano in itinere verso il luogo dell’incidente. Il loro intervento si aggiunge a quello dell’ambulanza, del personale medico, della Polizia Stradale e degli operatori di Autostrade Siciliane. Le attività sono concentrate sulla messa in sicurezza dell’area interessata dal sinistro e sull’assistenza alle persone coinvolte.

Uscita obbligatoria allo svincolo di Roccalumera

L’incidente sta provocando conseguenze rilevanti anche sulla viabilità dell’A18 Messina-Catania. Autostrade Siciliane sta predisponendo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Roccalumera per tutti i veicoli diretti verso Messina. La misura è necessaria per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, garantire la sicurezza delle persone presenti sulla carreggiata e gestire il traffico accumulato nel tratto interessato. Gli automobilisti che percorrono l’A18 in direzione Messina devono quindi tenere conto della deviazione e della possibilità di rallentamenti e code in prossimità dello svincolo di Roccalumera. Nel comunicato non vengono indicati i tempi necessari per la riapertura della carreggiata o per il ripristino della circolazione ordinaria.

Protezione Civile attivata per assistere le persone bloccate

A causa delle ripercussioni dell’incidente sulla circolazione, è stata richiesta anche l’attivazione della Protezione Civile. L’intervento è finalizzato a garantire assistenza alla popolazione rimasta bloccata lungo l’autostrada e a fornire supporto nella gestione della viabilità. La richiesta conferma la complessità della situazione che si è determinata sulla carreggiata dell’A18 in direzione Messina. L’assistenza della Protezione Civile è stata sollecitata in particolare per rispondere alle necessità degli automobilisti fermi nel tratto interessato e per collaborare alle attività necessarie a ridurre i disagi provocati dal blocco della circolazione.