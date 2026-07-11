Messina, gli alunni della IV C del “Felice Bisazza” si ritrovano dopo 40 anni | FOTO

Il tempo sembra essersi fermato per gli ex alunni della IV C dell’Istituto Magistrale “Felice Bisazza” di Messina. A distanza di ben 40 anni dal diploma, la classe si è ritrovata per celebrare un traguardo speciale, riscoprendo intatta la stessa emozione, lo spirito e l’allegria dei banchi di scuola. Questo il simpatico pensiero di una compagna di classe: “Quarant’anni fa entravamo in quell’aula d’esame spaventati dal futuro. Oggi siamo qui, ognuno con la propria vita, i propri traguardi e qualche capello bianco in più. Ma guardandovi negli occhi io vedo ancora le stesse ragazze che aspettavano il suono della campanella, che speravano di non essere interrogate e che condividevano insieme le più piccole stupidaggini e i propri sogni. Stasera non siamo né genitori, né nonni, né professionisti ma siamo solo le ragazze mitiche della IV^ C che speravano che il prof. di matematica avesse l’influenza”. Cresciuti quindi insieme, mai divisi in un tuffo nel passato con gli occhi rivolti al futuro. Ieri compagne di banco oggi complici nella vita. Un legame indissolubile tra ricordi, abbracci e tante risate, il tempo è volato, dimostrando che la vera amicizia non conosce scadenze. Ieri come oggi in una serata indimenticabile che ha riacceso la magia degli anni più belli, con la promessa di non lasciarsi più scappare.

questi i nomi delle compagne di classe: Ardizzone Enza, Arena Nuccia, Augurio Giovanna, Augurio Grazia, Bernardo Daniela, De Salvo Mimma, Ermini Loredana, Fazio Tiziana,Ferreri Marcella, Foti Angela, Giardina Adriana, Gregorio Silvia, Irrera Pasqua, Lanese Stefania, Leone Raffaella, Lombardo Graziella, Ruggeri Tiziana, Sorrenti Santina.