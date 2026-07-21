Messina, Gioveni sui mercati cittadini: “quanti i box liberi? Si proceda ad una ricognizione”

“Urge fare una ricognizione dei box liberi nei vari mercati cittadini e procedere al rispettivo avviso pubblico per l’assegnazione“. Con questo monito il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, evidenzia “la necessità che l’Amministrazione proceda a focalizzare l’attenzione su un settore nevralgico come quello dei mercati a beneficio sia degli operatori che vogliono fare impresa, sia a beneficio della cittadinanza che godrebbe di un’offerta maggiore. Da più parti sono stato messo a conoscenza di diversi box liberi in più mercati – spiega Gioveni – per cui ritengo parecchio autolesionistico non procedere ad una definitiva e reale ricognizione e successiva assegnazione degli stessi”.

“Si pensi, infatti – prosegue il consigliere – a quanti possano essere numerosi i posteggi a disposizione di chi vorrebbe entrare in questo circuito commerciale alla luce dei tanti mercati presenti in città (Sant’Orsola, villaggio Aldisio, Zaera, Km zero di Largo Seggiola, Vascone, Muricello, ZIR ecc.) e nonostante ciò ancora non si procede a coprire integralmente il servizio. Risulta quindi inspiegabile e certamente dannoso anche per l’Ente – insiste l’esponente di FdI – il fatto che, nonostante l’evidente interesse da parte di possibili futuri operatori, non si sia ancora provveduto in tal senso”.

“In virtù di quanto sopra, quindi – conclude Gioveni – chiederò formalmente all’assessore alle attività produttive, magari approfondendo la questione anche nell’opportuna Commissione consiliare, di avviare tutte le procedure di ricognizione e accertamento dei box liberi propedeutiche alla pubblicazione del relativo avviso di assegnazione”.