Messina, Gioveni su San Saba: “superficialità e poca attenzione nella gestione del villaggio”

“Quanto occorrerà aspettare ancora per rendere dignitoso e accogliente San Saba a luglio già inoltrato?”. Con questo interrogativo il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, rileva “alcune criticità che già da diversi giorni persistono nel villaggio rivierasco della zona nord”. “Diversi residenti e abituali frequentatori di San Saba – spiega Gioveni – lamentano l’abbandono e la superficialitá da parte dell’Amministrazione in merito ad alcuni discutibili provvedimenti o mancati interventi. Per esempio – evidenzia il consigliere – da diversi giorni insiste una copiosa perdita d’acqua che ancora Amam, in un periodo certamente in cui queste zone ne soffrono la penuria, non provvede ancora a riparare”.

“Inoltre – prosegue l’esponente di FdI – è stato collocato un bagno chimico proprio in prossimità della piazza in barba alla privacy, quando invece gli stessi residenti avrebbero suggerito la collocazione in un luogo un po’ più appartato nei pressi della chiesa. A tutto questo – insiste il capogruppo di opposizione – si aggiunga anche qualche relitto di barca ricoverato in bella vista ma mai rimosso, rifiuti non raccolti con costanza, contenitore delle deiezioni canine quasi sempre pieno e le docce in spiaggia che, a causa di qualche bagnante che ne lascia scorrere l’acqua anche dopo l’utilizzo, sarebbero dovute essere temporizzate. Non credo siano problemi insormontabili questi – conclude Gioveni – ma se l’Amministrazione Basile ha intenzione davvero di rendere le nostre località balneari sempre più a vocazione turistica, non può di certo lasciare in piena estate una delle zone più frequentate priva di una seria programmazione e una puntuale attenzione agli interventi ordinari”.