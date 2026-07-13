Messina, Gianni Riotta e Ninni Bruschetta ospiti del Graduation Day di UniMe

Mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 20.15, nell’incantevole scenario del Teatro Antico di Taormina si terrà il Graduation Day dell’Università di Messina. Gli spalti del Teatro saranno assiepati da circa 4 mila persone, fra studenti, accompagnatori, docenti e personale tecnico amministrativo. Ospiti d’onore saranno il giornalista Gianni Riotta e l’attore Ninni Bruschetta. Editorialista, scrittore e conduttore televisivo naturalizzato statunitense, Gianni Riotta da oltre quarant’anni osserva, analizza e racconta l’evoluzione della società ed il rapporto fra informazione e tecnologia. Nativo di Palermo, è Pirelli Visiting Professor alla Princeton University e Direttore del Master in “Giornalismo e Comunicazione multimediale” della Luiss di Roma presso cui dirige, anche, Centro di Ricerca Data Lab. Ha ricoperto alcuni dei ruoli più prestigiosi nel panorama nostrano: Direttore del Tg1 Rai e del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, Vicedirettore de La Stampa e Il Corriere della Sera, corrispondente da New York per importanti testate italiane. Ha firmato editoriali per The New York Times, The Washington Post, Le Monde, El País, The Financial Times e non solo. Voce autorevole nel dialogo fra giornalismo e innovazione, Riotta è autore di romanzi e saggi – tradotti in svariate lingue – valsi importanti riconoscimenti letterari.

Attore, regista, scrittore e autore, Ninni Bruschetta è nato a Messina dove ha ricoperto il ruolo di Direttore artistico per la Prosa del Teatro cittadino Vittorio Emanuele in più mandati. È una delle personalità più versatili ed apprezzate del panorama attoriale italiano; nel corso degli anni ha lavorato con autori del calibro di Marco Tullio Giordana, Paolo Sorrentino, Woody Allen e Margarethe von Trotta, partecipando anche a grandi successi di pubblico come Quo vado? – accanto a Checco Zalone – e cult movie come I cento passi. Apprezzato in serie tv e fiction di successo come Squadra Antimafia, Borsellino, I bastardi di Pizzofalcone, Lidia Poët, Viola come il mare e non solo ha, anche, firmato oltre 40 regie teatrali, portando in scena i grandi classici di Shakespeare e della Tragedia greca. Ha prestato la voce a numerosi audiolibri (compresa l’intera saga de I leoni di Sicilia), pubblicato sceneggiature e saggi con Bompiani, Sellerio, HerperCollins – con cui ha lanciato il romanzo La scuola del silenzio – ed altre case editrici.