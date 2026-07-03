Messina, furto in un chiosco sul lungomare: arrestati due giovani dopo l’aggressione ai Carabinieri

Nella nottata, a Roccalumera (Messina), i Carabinieri della Stazione del luogo e del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato in flagranza un 25enne e un 26enne, entrambi di origini romene e già noti alle Forze dell’ordine, poiché ritenuti responsabili di “furto aggravato”, “danneggiamento” e “resistenza a pubblico ufficiale”. In particolare, i militari sono intervenuti sul lungomare di Roccalumera, ove era stato segnalato un possibile furto presso un chiosco, il quale – all’esito del primo sopralluogo – è risultato oggetto di danneggiamento ed effrazione, con l’asportazione di diversi utensili e attrezzi utilizzati nell’attività.

Gli accertamenti condotti nell’immediatezza e le conseguenti ricerche eseguite in quell’area dagli operanti hanno infatti consentito di rintracciare in breve tempo i possibili responsabili, i quali hanno anche aggredito i militari nel vano tentativo di sottrarsi al controllo. Al termine della attività di rito, i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.